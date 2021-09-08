تنصيب لجنة لإعداد النصوص التنظيمية للصحة

ضمن خارطة عمل من خمسة محاور

عقد وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، الأربعاء، بمقر الوزارة على لقاء ضم الإدارة المركزية، لدراسة وإعداد النصوص التنظيمية لقانون الصحة 18/11 وتحضير محاور ومواضيع للقاءات حول تفعيل المنظومة الصحية شهر أكتوبر المقبل.

وذكر بن بوزيد في كلمته الافتتاحية، وفقا لبيان الوزارة عبر حسابها الرسمي، “فيسبوك”، أن هذا اللقاء يهدف إلى إعداد النصوص التنظيمية لقانون الصحة 18/11 من أجل النهوض بالقطاع وترقيته، بناء على تعليمات وأوامر أسدتها السلطات العليا للبلاد.

وشدد الوزير على ضرورة برمجة لقاءات أواخر شهر أكتوبر، بإشراك كل الفاعلين بما فيها الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني، حتى تتسنى لهم الفرصة لتقديم اقتراحات تهدف إلى ترقية قطاع الصحة.

وبالمناسبة، عرض الأمين العام لوزارة الصحة، عبد الحق سايحي، خارطة طريق التي يتوجب العمل بها، والتي تتضمن، حسب نفس المسؤول، تنصيب لجنة مكلفة بإعداد النصوص التنظيمية، ولجنة أخرى مكلفة بتحضير لقاءات الصحة، مع تحديد المواضيع ذات الأولوية وإشراك الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني وبرمجة لقاءات جهوية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء ، عن تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مسجلة انخفاضا مقارنة بحصيلة أمس، أين تم تسجيل 332 إصابة.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر، حسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، إلى 198962، فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 5498، بعد تسجيل 27 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 258 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 135755، فيما يتواجد 42 مريضا بمصلحة العناية المركزة، حسب نفس المصدر.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع، وكذا الحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

خ. م