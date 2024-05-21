تنصيب لجنة متابعة الحج لموسم 2024

أشرف السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على تنصيب لجنة متابعة موسم الحج لهذا العام 2024، وهذا مساء اليوم، الأربعاء 21 ماي، بمقر الوزارة.

وحسبما أفادت به الوزارة في بيان، فستتولى هذه اللجنة تلقي انشغالات واستفسارات المواطنين المتعلقة بموضوع الحج، من خلال الخط هاتفي، والفاكس والبريد إلكتروني المخصص لهذا الغرض.

و”قد أعطى السيد الوزير تعليماته بضرورة ضمان المداومة، والرد على جميع الانشغالات التي ستطرح على اللجنة، من أجل التكفل الأمثل بحجاجنا الميامين”، يقول ذات البيان.

ويمكن للمعنيين الإتصال باللجنة عبر الهاتف أو الفاكس: 023.48.44.23 أو عبر البريد الالكتروني: hadj@marw.dz