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الجزائر

تنصيب لجنة وطنية لتعويض المتضررين من الحرائق (فيديو)

الشروق أونلاين
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تنصيب لجنة وطنية لتعويض المتضررين من الحرائق (فيديو)
حرائق

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، الأربعاء، على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات.

وعلى هامش تنصيب هذه اللجنة، كشف وزير الداخلية أنه تمّ “إخماد كل الحرائق التي اندلعت في مختلف الولايات، ولم تبقى أي بؤرة حريق”.

وصرّح الوزير مراد: “تم إسداء تعليمات من الرئيس تبون لمباشرة معاينة الأضرار والخسائر وإحصاء المتضررين قصد تعويضهم في أقرب الآجال”.

وأضاف الوزير: “تعكف اللجان البلدية والولائية على إحصاء الأضرار والخسائر التي لحقت بأملاك وممتلكات المواطنين، والتي تكون محل دراسة وفحص وتقييم من طرف اللجنة المتعددة القطاعات”.

وحث إبراهيم مراد أعضاء اللجنة على “العمل دون انقطاع إلى غاية معالجة كافة الملفات التي تلد إليكم من طرف الللجان الولائية وتحديد التعويضات المستحقة لكل عائلة أو فرد”، يقول الوزير.

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