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اقتصاد

تنصيب لجنة متعددة القطاعات لمتابعة تموين السوق الوطنية

الشروق أونلاين
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تنصيب لجنة متعددة القطاعات لمتابعة تموين السوق الوطنية
جانب من تنصيب لجنة متعددة القطاعات لمتابعة تموين السوق الوطنية

نصب وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، يوم الأحد، اللجنة المتعددة القطاعات لمتابعة تموين السوق الوطنية.

وتضم هذه اللجنة حسب بيان الوزارة، “ممثلي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وتترأسها وزارة التجارة وترقية الصادرات”.

وأكد الوزير زيتوني أن “تشكيل هذه اللجنة يأتي في إطار جهود السلطات العليا، لضمان استمرارية التموين بمختلف المواد الواسعة الاستهلاك”.

وأشار زيتوني إلى أن “اللجنة تهدف إلى تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية بهدف متابعة السوق الوطنية بشكل دقيق وفعّال. وضمان توفير السلع الأساسية بكميات تغطي كل الطلب”.

وأفاد البيان ذاته، أن اللجنة “ستقوم بتشكيل لجان محلية متعددة القطاعات عبر 58 ولاية، بهدف الوقوف على مدى تموين الأسواق”.

كما “ستعمل على التحضير المبكر لشهر رمضان من خلال جدولة التمويل المرحلي للمواد واسعة الاستهلاك خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر”.

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