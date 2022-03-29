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الجزائر
استحداث جذع مشترك ثالث.. والتطبيق بداية من الدخول المقبل

تنصيب لجنة مشتركة بين وزارتي التربية والثقافة لتحضير البكالوريا الفنية

الشروق أونلاين
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تنصيب لجنة مشتركة بين وزارتي التربية والثقافة لتحضير البكالوريا الفنية
أرشيف

من أجل التحضير لإطلاق بكالوريا الفنون، نصّبت مساء الإثنين لجنة قطاعية مشتركة بين وزارتي التربية والثقافة والفنون.

وستضمّ اللجنة المشتركة إطارات من القطاعين، من أجل وضع خريطة طريق محكمة لتحضير البكالوريا الفنية.

وقدّمت وزيرة الثقافة والفنون بالمناسبة “جملة من التعليمات والتوجيهات، بتقديم كل التسهيلات لتجسيد الفكرة على أرض الواقع في أقرب الآجال”.

من جهته، أبدى وزير التربية الوطنية “استعداده الكامل لاحتواء هذا المشروع بهدف اكتشاف المواهب وصقلها لترقية البعد الفني في وطننا”.

كل التفاصيل عن مشروع “البكالوريا الفنية”

قررت وزارة التربية الوطنية إطلاق مشروع “بكالوريا فنون”، بدءا من الدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل 2022/2021، إذ سيتم الشروع في تطبيق التجربة عبر ثانويات نموذجية، على أن يتم تعميمها في المستقبل، في حين قد تم تنصيب فوج سيسهر على إنجاز دراسات تحضيرا لتجسيد مشروع “الثانويات المتخصصة” عبر ولايات الوطن، على شاكلة ثانوية الرياضيات بالقبة، وذلك تجسيدا لأحد أبرز التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في المجال التربوي.

ويؤسس، مشروع استحداث “بكالوريا فنية”، حسب ما أشارت إليه مصادر “الشروق”، لترقية التربية الفنية بقطاع التربية الوطنية، إذ سيتم النهوض بمواد الإيقاظ في الطورين الابتدائي والمتوسط، وهي الغاية التي لا يمكن تجسيدها على أرض الواقع إلا عن طريق التخفيف في البرامج التربوية السنوية.

وعن كيفية التسجيل لاجتياز بكالوريا فنية، كشفت مصادرنا، بأنه سيتم استحداث جذع مشترك ثالث،”فنون”، سيضاف إلى الجذعين المشتركين الموجودين ويتعلق الأمر، بسنة أولى جذع مشترك آداب وعلوم إنسانية وسنة أولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا، على أن يختار التلاميذ جذعا مشتركا واحدا للالتحاق به، شريطة أن يتوافق ورغباتهم ونتائجهم الدراسية وكذا مستلزمات مساراتهم التعليمية والتكوينية.

وعن كيفيات التوجيه، أسرت ذات المصادر بأنه سيتم إعادة النظر كليا في نظام التوجيه المدرسي المعتمد حاليا، من خلال إدخال تعديلات جوهرية عليه، خاصة وأنه يحتل مكانة مميزة في إصلاح المنظومة التربوية، بهدف تحقيق التوافق بين رغبات التلاميذ ونتائجهم الدراسية، إذ سيتم الشروع في توجيه تلاميذ السنة رابعة متوسط إلى مرحلة التعليم ما بعد الإلزامي، أي إلى السنة أولى ثانوي، مباشرة عقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”، وفق ما يصطلح عليه “بملمح التلاميذ”، بالاستناد إلى بطاقة الرغبات التي يملأونها بمساعدة أوليائهم، وذلك في إطار التكفل الجاد بالنخبة الوطنية انطلاقا من مرحلة التعليم الثانوي.

وأضافت المصادر ذاتها، بأنه في حال تم توجيه التلاميذ إلى جذع مشترك “فنون”، في السنة أولى ثانوي، وبالتالي وبمجرد نجاحه وانتقاله إلى السنة ثانية ثانوي، يتم توجيهه إلى أحد الشعب والتخصصات التي تتوافق وملمحه وقدراته المعرفية والعلمية، ويتعلق الأمر بالتخصصات التالية: سمعي بصري، سينما، مسرح، تربية موسيقية وتربية فنية وتشكيلية.

وفيما يتعلق بالتأطير البيداغوجي، أكدت مصادرنا، بأنه سيتم الاستعانة بأساتذة القطاع الذين يدرسون مواد الإيقاظ على غرار أساتذة التربية التشكيلية والتربية الموسيقية، للتكفل بتدريس التلاميذ، على أن يتم تدعيم التأطير بتوظيف خريجي الجامعات تخصص فنون، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارتي الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، إذ سيتم إبرام اتفاقيات تعاون معهما، لضمان التكوين الأولي لتخصص فنون، من خلال استغلال منتج المدارس العليا للأساتذة، بالإضافة إلى الاستنجاد أيضا بخدمات مؤطرين متخصصين في الثقافة.

كما أفادت ذات المصادر، بأنه قد تقرر ترقية مواد الإيقاظ (تربية فنية وتشكيلية وتربية موسيقية) في الطورين الابتدائي والمتوسط، بغية إعطائها المكانة التي تستحقها داخل المنظومة التربوية، الأمر الذي من شأنه أن ينمي قدرات الاستيعاب والتحصيل لدى التلاميذ ضمن إطار الالتزام بتعليمات الرئيس تبون، الذي شدد على أهمية جعل المدرسة إطارا للتربية والإيقاظ الفكري التلاميذ.

وفي نفس السياق، أسرت مصادرنا بأنه تم تنصيب فوج عمل سيسهر على إنجاز دراسات تحضيرا لخلق ثانويات “متخصصة” عبر مختلف ولايات الوطن، كثانوية متخصصة في التكنولوجيا وأخرى متخصصة في الإعلام الآلي، على شاكلة ثانوية الرياضيات بالقبة الجزائر التي تم تدشينها في سبتمبر 2012، في عهد الوزير الأسبق عبد اللطيف بابا أحمد، واستقبلت أنذاك 150 تلميذا من المتفوقين الحاصلين على معدل يفوق 19.75 في مادة الرياضيات في امتحان شهادة التعليم المتوسط.

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التعليقات
7
  • لولو

    أهتموا ب بكالوريا 2021 رانا ضايعين ومبعد ربي ورحمتو ضغط من كل بلاصة ربي وفقنا 🤲

    -17
  • مختنق

    إي نعم ، الفنون مجالها الجمال ، و الجمال هو مظهر الله على الأرض ، التعريف للفيلسوف هيجل.....لقوم يعقلون ، فحيث ينعدم إنتاج الجمال ينعدم الإبداع في كل شيء ، و تختنق الحياة و تنمو كل أشكال الأفكار المستنقعية....صح النوم لوزارتنا ، الفكرة عظيمة حقا لكنها جد متأخرة و البيئة لم تعد ملائمة لتجسيدها...على كل نرجوا خيرا للأجيال القادمة

    -20
  • Native

    مهزلة

    0
  • بن امحمد مزيان

    سيدي إن الفن ولد بين حاضنتي الأخلاق الإسلامية و الجمال و يعد من أعلى مراتب الإحسان للإنسان و حاجاته الفطرية التي زودها إياه المولى عز و جل، كيف تنفي دور الفنون في المجتمع و أنت تلبس ألوان أنتجها الفن التشكيلي؟ كيف يمكنك تجاهل جمالية الإيقاع الصوتي و الموسيق عند البشر منذ الأزل؟ و كيف تتجاهل دور السينما و المسرح في إرساء قيم التسامح و الإيخاء و و تثبيت الوطنية؟ أليس هذا من الإسلام؟ التربية لها وسائلها يا سيدي يجب عليك أن تقرأ فأنت لا تقرأ... إقرأ عن البيداغوجيا و الفنون ستفهم. اللهم علمنا من لدنك علما. آمين يا رب العالمين.

    -19
  • ○ جزائري مخلص لدينه وأمته ووطنه ○

    #يا أخي تابع القراءة وشارك هذا التعليق كل من تعرفه لعل أمتنا تحيا! - الله يهديكم يا حكامنا؛ وتقولون التربية الموسيقية! ألسنا مسلمين والإسلام قول وعمل، قال الله تعالى: 《كبر مقتا عند الله أن تقولون ما لا تفعلون》.. ضف إلى ذلك: السينما والمسرح! وكلهما اختلاط وفسق وعصيان! أعوذ بالله.. كل هذا تغريب لأمتنا نحن ضده جميعا، وزيادة لفسادها وجراحها!! إذ لما ابتعدنا عن ديننا وتعامينا وتجاهلنا تعاليم ربنا سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتركنا مهمة الإصلاح والدعوة إلى الله التي أوكلها الله إلينا وألزمنا بها عوقبنا بالذل والهوان المر بين الأمم! #دين الجزائر_الإسلام_قولا_خطا_وتطبيقا #فانصروا يا مسلمي الجزائر دينكم_ينصركم الله_ويصلح حالكم #الأمر جد يا إخوتي فكونوا في المستوى يرحمنا الله جميعا. #يا أخي شارك هذا التعليق كل من تعرفه لعل أمتنا تحيا!

    51
  • ابتسام

    ملخص القرد غير الورد

    -4
  • ثانينه

    فكره يجب تشجيعها واثرائها....

    -26

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