تنصيب لجنة وطنية لتحضير إحتفالات الذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر

أشرف الوزير الأول نذير العرباوي، الاثنين، على تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وأبرز الوزير الأول، الذي تلقى تكليفا من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتنصيب هذه اللجنة، الأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة و حرصه على إعطائها الزخم الذي تستحقه مع إعداد برنامج يسمو إلى عظمة الحدث الوطني الذي يحتفل به الشعب الجزائري هذا العام، و تكريس تقاليد الوفاء لتضحيات الشهداء وتخليد ذاكرتهم وكذا تثمين الموروث التاريخي الذي خلفه جيل نوفمبر لتعزيز ربط الأجيال الناشئة وجدانيا بالقيم السامية للثورة التحريرية المجيدة.

كما أضاف الوزير الأول، وفق البيان الصادر عن مصالح الوزارة الاولى، بأن رسالة أول نوفمبر كانت مصدر إلهام للكثير من الشعوب في العالم للتحرر من الاستعمار و انتزاع الحرية و الاستقلال داعيا إلى إشراك مختلف شرائح المجتمع لاسيما الشباب منها في احياء هذه الذكرى المجيدة و توسيع مظاهر الاحتفالات الى كامل ربوع الوطن.

و تتشكل اللجنة الوطنية من عدة قطاعات وزارية تتولى أمانتها الفنية وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق.