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الجزائر

تنصيب مجموعة الصداقة الجزائرية-الأمريكية

الشروق أونلاين
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تنصيب مجموعة الصداقة الجزائرية-الأمريكية

أشرف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية محمد هاني، على تنصيب مجموعة الصداقة “الجزائرية-الأمريكية” بحضور السفيرة الأمريكية اليزابيث مور اوبين.

وأوضح هاني أن تنصيب هذه المجموعة البرلمانية للصداقة يعدّ مكسبا يضاف إلى رصيد العلاقات المميزة التي تربط البلدين الذين يتطلعان إلى الارتقاء بها إلى درجة الامتياز..

ودعا المتحدث البرلمانيين المحافظة على المكاسب التي حققتها الدبلوماسية الرسمية وتدعيمها في إطار ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، والتي يعد إنشاء المجموعات البرلمانية للصداقة أحد أهم دعائمها.

من جهتها أعربت السفيرة الأمريكية عن ارتياحها لكون العلاقات بين البلدين بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق، مؤكدة أن بلدها يأمل في توسيع وتعميق تعاونه الاقتصادي مع الجزائر، مجددة، في نفس الوقت، العزم للعمل مع المجموعة البرلمانية على تعزيز وتعميق وتوسيع التعاون الجيد القائم بين البلدين.

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