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الجزائر

تنصيب مجموعة الصداقة الجزائرية-الإيرانية قريبا

الشروق أونلاين
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تنصيب مجموعة الصداقة الجزائرية-الإيرانية قريبا
ح.م
جانب من اللقاء

كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، عن تنصيب مجموعة الصداقة الجزائرية- الإيرانية قريبا.

وأفاد بيان للمجلس، الاثنين، أن بوغازي وخلال استقباله سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر حسين مشعلجي ‌زاده، أكد على ضرورة تطوير علاقات التعاون الثنائي لا سيما على المستوى البرلماني، والذي سيتعزز بالتنصيب المرتقب لمجموعة الصداقة الجزائر-إيران موجها في هذا السياق دعوة إلى السفير لحضور مراسم التنصيب.

كما دعا بوغالي إلى مواصلة الجهود لتنويع مجالات الشراكة بين البلدين خاصة في شقها الاقتصادي، لا سيما وأن الجزائر تسعى جاهدة لتوفير مناخ أكثر تحفيزا للاستثمار من خلال تحيين منظومتها القانونية ذات الصلة.

ولدى استعراض مواقف البلدين إزاء القضايا التي تهم المنطقة، أعرب سفير إيران عن ارتياحه لتطابق وجهات النظر حولها، واغتنم الفرصة ليعبر عن تقديره للنجاح الذي حققته الدبلوماسية الجزائرية عندما تمّ تعليق قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي.

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