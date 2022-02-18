تنصيب مجموعة الصداقة الجزائرية الروسية

تم، الخميس، بمقر المجلس الشعبي الوطني تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة مع روسيا، تهدف إلى تحقيق مزيد من التقارب والتعاون بين البلدين.

وحسب بيان للمجلس فقد أشرف نائب الرئيس، منذر بودن، الخميس، على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر– روسيا ” وذلك بحضور أحمد صادوق رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم إلى جانب سفير روسيا ايغور بلياليف وكذا مديرة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية بوزارة الشؤون الخارجية رميلي فاطمة.

ونوه بودن بأهمية مجموعات الصداقة كآلية إضافية تساهم بدورها في توطيد العلاقات معتبرا إياها لبنة جديدة في صرح التعاون المميز بين البلدين ما من شأنه، أن يقدم إضافة نوعية للعلاقات البرلمانية.

وأوضح المتحدث ذاته بأن تنصيب هذه المجموعة البرلمانية للصداقة سيسمح بتحقيق مزيد من التقارب والتعاون على مختلف الأصعدة، كما عبر عن تفاؤله بمستقبل واعد من التعاون المثمر.

من جانبه أكد السفير، أن روابط الصداقة بين الجزائر وروسيا ساهمت في بعث علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، معتبرا المجموعة البرلمانية للصداقة إحدى أهم أدوات الدبلوماسية في تعزيز وتطوير التعاون على مختلف المستويات.