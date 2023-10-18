تنصيب مجموعة عمل لإيجاد منهجية لتسوية ودية للديون العالقة للأندية

في اجتماع عقد في مقر الفاف

أقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبإشراف منها على تنصيب مجموعة عمل ثلاثية من أجل وضع منهجية مشتركة تسمح بتسوية النزاعات المالية التي أصبحت عبئا ثقيلا على كرة القدم الوطنية، بحسب ما أوضحه بيان الهيئة الفيدرالية.

واتخذ هذا القرار خلال الاجتماع الثلاثي للفاف والأندية واللاعبين والمدربين الدائنين، المنعقد الثلاثاء برئاسة وليد صادي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

“وترحيبا بمبادرة الاتحادية، توصل المشاركون في هذا الاجتماع إلى اتفاق توافقي بشأن التسوية الودية للديون، على أساس جدول زمني سيتم التفاوض عليه بين الطرفين. ومن أجل تنفيذ هذا الاتفاق، تم تشكيل مجموعة عمل بقيادة الفاف وتتكون من ممثلي الأندية واللاعبين والمدربين”، كما أوضح ذات المصدر.

من جانبه، “أبدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم استعدادها لمنح قرض قابل للسداد للأندية حسب الوضعية، لتسوية القسط الأول، وفقا للشروط العادية”.

ولهذا، فإن كل نادي معني بهذه النزاعات هو مدعو لإبرام اتفاقيات التوفيق مع دائنيه في أسرع وقت ممكن”، حسبما فصله البيان. ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه الذي تمت برمجته مع الأندية منذ انتخاب وليد صادي على رأس الفاف في 21 سبتمبر الماضي، بعد الأول المنعقد يوم الاثنين التاسع من أكتوبر والذي جمع بين رؤساء وممثلي أندية كرة القدم المحترفة للرابطة الأولى موبيليس، حيث ساد “حوارا مسؤولا ومثمرا بخصوص المسائل المتعلقة بتطوير كرة القدم المحترفة وتحديد الأسباب التي تعيق النهوض بالرياضة الأكثر شعبية في الجزائر.