تنصيب محمد الحبيب زهانة أمينا عاما لوزارة الداخلية

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود الإثنين، على تنصيب محمد الحبيب زهانة أمينا عاما للوزارة.

ويخلف زهانة في منصب الأمين العام لوزارة الداخلية، سلفه عبد الله منجي الذي عيّن وزيرا للنقل، خلفا لعيسى بكاي.

وسبق لمحمد الحبيب زهانة أن تولى المنصب ذاته في وزارة السكن والعمران والمدينة.

وزير النقل الجديد عبد الله منجي يستلم مهامه على رأس الوزارة

وبتاريخ 26 مارس 2022، إستلم الوزير الجديد للنقل عبد اللّه منجي مهامه على رأس الوزارة. خلفا لسابقه المقال عيسى بكاي.

مراسم تسليم المهام جرت بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي المجمّعات والمؤسسات التابعة للقطاع.

ويوم 24 مارس، عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبد الله منجي الأمين العام السابق لوزارة الداخلية، وزيرا للنقل خلفا لعيسى بكاي.

إنهاء مهام وزير النقل عيسى بكاي

ويوم 10 مارس 2022، أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام وزير النقل عيسى بكاي. “لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه”.

وجاء في بيان للرئاسة: “بعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان أنهى، اليوم، رئيس الجمهور عبد المجيد تبون، مهامّ وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه”.

وتابع البيان:”كلّف الرئيس وزير الأشغال العمومية كمال ناصري بتسيير وزرارة النقل بالنيابة”.