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الجزائر

تنصيب محمد الحبيب زهانة أمينا عاما لوزارة الداخلية

الشروق أونلاين
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تنصيب محمد الحبيب زهانة أمينا عاما لوزارة الداخلية
ح.م
محمد الحبيب زهانة على اليسار

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود الإثنين، على تنصيب  محمد الحبيب زهانة أمينا عاما للوزارة.

ويخلف زهانة في منصب الأمين العام لوزارة الداخلية، سلفه عبد الله منجي الذي عيّن وزيرا للنقل، خلفا لعيسى بكاي.

وسبق لمحمد الحبيب زهانة أن تولى المنصب ذاته في وزارة السكن والعمران والمدينة.

وزير النقل الجديد عبد الله منجي يستلم مهامه على رأس الوزارة

وبتاريخ 26 مارس 2022، إستلم الوزير الجديد للنقل عبد اللّه منجي مهامه على رأس الوزارة. خلفا لسابقه المقال عيسى بكاي.

مراسم تسليم المهام جرت بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي المجمّعات والمؤسسات التابعة للقطاع.

ويوم 24 مارس، عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبد الله منجي الأمين العام السابق لوزارة الداخلية، وزيرا للنقل خلفا لعيسى بكاي.

إنهاء مهام وزير النقل عيسى بكاي

ويوم 10 مارس 2022، أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام وزير النقل عيسى بكاي. “لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه”.

وجاء في بيان للرئاسة: “بعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان أنهى، اليوم، رئيس الجمهور عبد المجيد تبون، مهامّ وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه”.

وتابع البيان:”كلّف الرئيس وزير الأشغال العمومية كمال ناصري بتسيير وزرارة النقل بالنيابة”.

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التعليقات
3
  • فريفط زكريا

    الجزائر الأولى يجب أن نتبع هذه السياسة حتى ننجح مثل الدول المتقدمة.. اي وزير او مسؤول فاشل او ضعيف .. يقال و يحاسب ... هكذا تستقيم الجزائر

    -14
  • محمد

    ايضا اللجنه العمليه مسؤوله عن اخطاء و ليس خطأ واحد حين عزلت الجزائر عن العالم الخارجي لسنتين في حين كل الدول الغربيه و امريكا كانت الاجواء فيها مفتوحه هل هذه اللجنه تفهم أكثر من الامريكان او الاوربيين ؟ انشر الله يرحم والديك سنتين و لم نعرف كيف الطريق لرؤيه اهلنا من يتحمل مثل هذا الذنب و ليس الخطأ وهل تكفي الاقاله عقوبه له ؟

    33
  • banix

    ما هو هذا الخطأ الفادح ؟

    87

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