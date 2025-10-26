تنصيب محمد رضا بوداب مديرا عاما لسيال

أشرف رئيس مجلس إدارة مؤسسة سيال، حسين زعير، اليوم الأحد 26 أكتوبر، على مراسم تنصيب محمد رضا بوداب مديرا عاما جديدا لشركة المياه والتطهير للجزائر”سيال”، خلفا الياس ميهوبي الذي استدعي لشغل مهام أخرى، وفقا لما أفادت به الشركة.

ويمتلك المدير الجديد لسيال أكثر من ثلاثين سنة من الخبرة في مجالات إنتاج المياه الصالحة للشرب والتطهير وتسيير الأنظمة الهيدروليكية.

وهو حامل لشهادة مهندس دولة في الهندسة الهيدروليكية من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، التي تخرج منها عام 1992، كما نال سنة 1999 شهادة الماستر في إدارة الأعمال (MBA) من المدرسة العليا لتقنيات التسيير بحيدرة.

وشغل محمد رضا بوداب عدة مناصب. فمن سنة 2022 إلى غاية 2025: شغل منصب مدير الإنتاج والموارد، حيث أشرف على تسيير أنظمة إنتاج المياه الصالحة للشرب بولاية الجزائر، ومتابعة برامج الصيانة وتطبيق سياسات الصحة والسلامة والجودة.

ثم من 2012 إلى 2021: تولى مهام مدير الاستغلال للتطهير، حيث قاد فرق العمل المسؤولة عن تسيير شبكات التطهير بكل من ولايتي الجزائر وتيبازة، وساهم في إنجاز واستلام عدة مشاريع استراتيجية من بينها محطتا معالجة المياه المستعملة ببراقي وبني مسوس (المرحلتان الثانية)، إلى جانب نظام “رأس جنات” وعدد من محطات الرفع. ومن 2010 إلى 2011: شغل منصب مدير مساعد للتطهير، وشارك في إعداد المخطط التوجيهي للتطهير لولاية الجزائر، كما مثل المؤسسة في المؤتمر العالمي لمهن الماء كخبير مرجعي في شبكات التطهير.