تنصيب محمد عزيز درواز محافظا لألعاب البحر المتوسط

نصّب الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الوزير السابق محمد درواز محافظا للطبعة الـ19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي نحتضنها وهران صائفة السنة المقبلة.

وخلال عملية التنصيب، أشاد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بالمسيرة الثرية التي يمتلكها درواز، مؤكدا أنه يمتلك كل المؤهلات التي تمكنه من القيام بالمهمة المسندة له.

وكشف الوزير الأول عن الغلاف المالي المخصص لتنظيم الطبعة الـ19 من ألعاب البحر المتوسط، والمقدر بـ45 مليار دينار جزائري، لثمانية قطاعات.

وإعتبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن ألعاب وهران 2022 ، مناسبة لتقديم صورة جيدة عن الجزائر، وفرصة لتأكيد قدرتها على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.

وشدّد الوزير الأول على ضرورة تسليم كل المرافق الرياضية الخاصة بالعاب البحر المتوسط قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021، من أجل الشروع في تجريبها، مؤكدا على ضرورة التنظيم الجيد لإنجاح الحدث الرياضي.

وقال محمد عزيز درواز بعد تنصيبه، أنه سيبذل كل مجهوداته حتى يكون في مستوى الثقة التي وضعت في شخصه، مشيدا في نفس الوقت بالمجهودات التي بذلتها اللجنة المنظمة للألعاب.