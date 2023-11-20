تنصيب مديرة عامة على رأس الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

أشرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد، على تنصيب بن جميل سعاد، مديرة عامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

وحسب بيان للوزارة فقد جرت مراسم التعيين، مساء الأحد، بمقر الوكالة وبحضور إطارات من الوزارة الوصية.

وأوضح البيان أن تنصيب بن جميل سعاد جاء تتويجاً لمسارٍ مهني ثري في مختلف الوزارات والإدارات، على غرار وزارة السياحة والصناعة التقليدية على مستوى المديرية العامة للصناعات التقليدية، ومسار آخر في شركة سوناطراك.

وعلى هامش المراسم، أسدى الوزير توجيات لإعادة إحياء الوكالة من خلال التوجه أكثر نحو تمويل أصحاب المهن والحرفيين.