تنصيب مدير ديوان الرئاسة بوعلام بوعلام على رأس لجنة طعون الاستثمار

نصّب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، التي سيرأسها بوعلام بوعلام مدير ديوان الرئاسة.

واللجنة، حسب ما أوضحه بيان لرئاسة الجمهورية، هي هيئة عليا مكلّفة بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “الأهمية الخاصة التي يوليها لهذا المجال الحيوي”.

مثمّنا “المجهودات التي يبذلها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في دفع وتيرة الاستثمار. لتنويع الاقتصاد الوطني، وتقليص الاعتماد على المحروقات”.

كما أشاد الرئيس “بنتائج التعاون بين وزارة التجارة وترقية الصادرات، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. الذي تجاوب مع مبادرة تخفيض أسعار السلع واسعة الاستهلاك خلال رمضان”.