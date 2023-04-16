تنصيب مدير عام جديد لأملاك الدولة

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، السبت على تنصيب عبد الرحمن خدي، مديرا عاما لأملاك الدولة خلفا لجمال خزناجي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح ذات المصدر، أن فايد قد قدم لدى اشرافه على حفل التنصيب الذي جرى بمقر الوزارة، “شكره لخزناجي نضير الجهود التي بذلها، وهنأ بذات المناسبة المدير العام الجديد عن تنصيبه، متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة”.

كما أشار البيان ذاته، إلى أن وزير المالية قد ذكر أيضا، بأهمية هذه الهيئة، التي تلعب “دورا هاما في تجسيد مختلف السياسات القطاعية، مما يجعل من عملية رقمنتها ضرورة ملحة في نجاح الاصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية”.

وأضاف المصدر في ذات الصدد، أن الوزير قد أكد كذلك “على ضرورة ضمان استمرارية مسار رقمنة إدارة أملاك الدولة، بالنظر إلى أهمية إرساء نظام جديد للحوكمة يقوم على النجاعة وذلك عبر التكريس الفعلي لثقافة العمل المتمحور حول إدارة النتائج”.

كما دعا فايد، يضيف ذات البيان، إلى مواصلة الجهود من أجل استكمال الاندماج الوظيفي بين مصالح مسح الأراضي ومصالح المحافظة العقارية، مذكرا بأن خدي قد تولى من قبل عديد مناصب المسؤولية على مستوى المديرية العامة لأملاك الدولة.