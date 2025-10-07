-- -- -- / -- -- --
تنصيب هشام أندلسي رئيسًا مديرًا عامًا لـ”مجمّع اتصالات الجزائر”

ح.م
جانب من مراسم التنصيب

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي يوم الثلاثاء، على تنصيب هشام أندلسي رئيسًا مديرًا عامًا لمجمّع اتصالات الجزائر.

وعبّر الوزير زروقي بهذه المناسبة، حسب ما ذكره بيان للوزارة، عن “ثقته في كفاءة السيد أندلسي وخبرته في مجال الاتصالات. لقيادة المجمّع نحو تعزيز القيادة الاستراتيجية لفروعه، ومواكبة التحوّلات التي يشهدها القطاع”.

“كما توجه الوزير بالشكر إلى السيد محمد دونان. نظير الجهود التي بذلها خلال فترة إشرافه على تسيير المجمّع بالنيابة”، يضيف المصدر ذاته.

ويضمّ “مجمّع اتصالات الجزائر”، 6 شركات فرعية. وهي “اتصالات الجزائر” للإنترنت والهاتف الثابت، “موبيليس” للهاتف النقال، “اتصالات الجزائر الفضائية”، “اتصالات الجزائر أوروبا”، “كومنتال” للألياف البصرية، و”صاتيكوم” للابتكار التكنولوجي.

