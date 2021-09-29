تنصيب يسعد مبروك بمنصب مستشار لدى المحكمة العليا

‎في إطار الحركة السنوية للقضاة

تم بمقر المحكمة العليا بالأبيار الجزائر، الأربعاء، تنصيب يسعد مبروك رئيس النقابة الوطنية للقضاة اليوم بمنصب مستشار لدى المحكمة العليا.. وسبق ليسعد مبروك أن شغل منصب مستشار بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، وتنفيذا للحركة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية المنعقدة شهر سبتمبر الجاري تم اليوم تنصيب رئيس النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك بصفة مستشار أمام المحكمة العليا .

يذكر أن نقيب القضاة منتخب بهذه الصفة منذ سنة 2019 ، وقدمت نقابته حصيلة جيدة مقارنة بالفترة السابقة.‎