-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنصيب 11 واليا منتدبا بالعاصمة (صور)

الشروق أونلاين
  • 181
  • 0
تنصيب 11 واليا منتدبا بالعاصمة (صور)
جانب من التنصيب

أشرف والي ولاية الجزائر العاصمة عبد النور رابحي، الأحد، على تنصيب 11 واليا منتدبا، تبعا للحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين. 

ويخص هذا التنصيب كل من مقاطعات درارية، براقي، بئر توتة، سيدي أمحمد، الحراش، حسين داي، رويبة، باب الوادي، الدار البيضاء، بوزريعة وبئر مراد رايس ،حسب بيان الولاية.

وتمّ تنصيب كل من:

  • نشيدة بلهوان بصفتها والية منتدبة للمقاطعة الإدارية لدرارية.
  • نجية نسيب بصفتها والية منتدبة للمقاطعة الإدارية حسين داي.
  • عبد الوهاب برتيمة بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبراقي.
  • مروان بولسان بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية بئر توتة.
  • محمد أمين بن شاولية بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية سيدي أمحمد.
  • عبد الوهاب زياني بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية الحراش.
  • جيلالي يحمي بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية الرويبة.
  • أحمد ين يوسف بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية باب الوادي.
  • نور الدين رفسة بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية الدار البيضاء.
  • عبد الكريم بطيوي بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية بوزريعة.
  • عبد الرحمان رحماني بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية بئر مراد رايس.

ويخص هذا التنصيب “تعيين سبع ولاة منتدبين جدد لولاية الجزائر وتحويل أربع ولاة منتدبين داخل إقليم الولاية”، حسب البيان.

ودعا رابحي الولاة المنتدبين إلى العمل بـ “إخلاص على الرقي بالعاصمة وعدم ادخار أي جهد للاستجابة لتطلعات مواطنيها وخدمة ساكنتها”

بالإضافة إلى “الحرص على حسن استقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم وكذا التكفل بها حسب الأولويات والإمكانيات المتاحة”.

مقالات ذات صلة
585 مشروع للصناعة الصيدلانية كان مجمدا لأسباب تافهة!

585 مشروع للصناعة الصيدلانية كان مجمدا لأسباب تافهة!

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 08 سبتمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 08 سبتمبر 2023

بيان هام من وزارة التعليم العالي لحاملي بكالوريا 2023

بيان هام من وزارة التعليم العالي لحاملي بكالوريا 2023

أولوية تكثيف البحوث العلمية مع مؤسسات عالمية

أولوية تكثيف البحوث العلمية مع مؤسسات عالمية

التعاون في المجال الصحي محور لقاء سايحي وسفير مصر

التعاون في المجال الصحي محور لقاء سايحي وسفير مصر

نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة عبر 10 ولايات

نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة عبر 10 ولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد