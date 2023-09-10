تنصيب 11 واليا منتدبا بالعاصمة (صور)

أشرف والي ولاية الجزائر العاصمة عبد النور رابحي، الأحد، على تنصيب 11 واليا منتدبا، تبعا للحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

ويخص هذا التنصيب كل من مقاطعات درارية، براقي، بئر توتة، سيدي أمحمد، الحراش، حسين داي، رويبة، باب الوادي، الدار البيضاء، بوزريعة وبئر مراد رايس ،حسب بيان الولاية.

وتمّ تنصيب كل من:

نشيدة بلهوان بصفتها والية منتدبة للمقاطعة الإدارية لدرارية.

نجية نسيب بصفتها والية منتدبة للمقاطعة الإدارية حسين داي.

عبد الوهاب برتيمة بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبراقي.

مروان بولسان بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية بئر توتة.

محمد أمين بن شاولية بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية سيدي أمحمد.

عبد الوهاب زياني بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية الحراش.

جيلالي يحمي بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية الرويبة.

أحمد ين يوسف بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية باب الوادي.

نور الدين رفسة بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية الدار البيضاء.

عبد الكريم بطيوي بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية بوزريعة.

عبد الرحمان رحماني بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية بئر مراد رايس.

ويخص هذا التنصيب “تعيين سبع ولاة منتدبين جدد لولاية الجزائر وتحويل أربع ولاة منتدبين داخل إقليم الولاية”، حسب البيان.

ودعا رابحي الولاة المنتدبين إلى العمل بـ “إخلاص على الرقي بالعاصمة وعدم ادخار أي جهد للاستجابة لتطلعات مواطنيها وخدمة ساكنتها”

بالإضافة إلى “الحرص على حسن استقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم وكذا التكفل بها حسب الأولويات والإمكانيات المتاحة”.