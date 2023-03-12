تنظيف وتعزيل المنزل قبل حلول رمضان

عادة حميدة تجدد طاقته دأبت المرأة الجزائرية منذ حقب زمنية بعيدة على عادة تنظيف البيت أياما قبل رمضان، ولا نقصد هنا الروتين اليومي لإزالة الغبار والأوساخ والترتيب، وإنما التنظيف العميق الذي يمس الرفوف البعيدة والأواني المحفوظة بها وحتى الأفرشة.. وإعادة تجديد ديكور المنزل بالكامل تهيؤا لضيف عزيز.

إن أفضل توقيت لبدأ التنظيف العميق للمنزل تحسبا لشهر رمضان، هو أيام قليلة قبل حلوله، لا تتجاوز الأسبوعين، تفاديا لتراكم الغبار وبخار وزيوت الطبخ من جديد، وللإبقاء على ديكور جديد خاص بالمناسبة.

نصائح وإرشادات تسهل عليك العملية

يمكن أن تبدو مهمة التنظيف والتعزيل العميق للمنزل بكامله صعبة للغاية تتطلب الجهد الكبير والوقت الوفير لأنك تنظرين إليها كمجموعة غرف، حاولي تقسيم العملية وفق برنامج يناسب قدراتك البدنية ووقتك، دون إجهاد، مثلا إذا كان مطبخك واسعا ويحتوي على العديد من الأغراض، خصصي له أكثر من يوم واحد، يمكنك إخراج الأواني وتنظيفها وترتيبها في الرفوف مجددا بوضع الأطقم الرمضانية جانبا.. كل هذا خلال يوم واحد، على أن تقومي بتنظيف الجدران والأرضيات وباقي الأشغال في يوم آخر بعد استرجاع نشاطك. خففي عنك عبء غسل الأفرشة، وحيث تقومين بتجفيفها.. يمكنك الاستعانة بوكالات خاصة بغسل الزرابي والبطانيات والأفرشة بمختلف أنواعها خاصة الثقيلة، في ظرف قياسي وبأسعار مناسبة للجميع. استعيني بالآلات.. لا تبذلي الكثير من الجهد، لأنك مقبلة على شهر كامل، يحتاج منك كل يوم فيه أن تكوني في كامل قوتك من أجل القيام بالعبادات على أكمل وجه، بالإضافة إلى مهمتك في إعداد وجبتي الإفطار والسحور من عدة أطباق إرضاء لأسرتك وضيوفك. اطلبي المساعدة من زوجك وأبنائك أو أخواتك أو حتى من الأصدقاء والجيران، ولا تترددي في ذلك.

الستائر والملاءات

تعتبر الستائر وأغطية الطاولات والأسرة والأرائك، جزءا مهما جدا من تأثيث المنزل، ولها أن تعطي انطباعا صريحا عن مدى نظافة ربة البيت واهتمامها بالترتيب، لأجل هذا عليك أن توليها عناية استثنائية خاصة في المناسبات التي يكثر فيها الضيوف، ومن الحيل القديمة التي كانت تستعملها الجدات لتنظيف ستائر المطبخ وأغطية الطاولات حتى لا تتلفها مواد الغسيل، هي استخدام مسحوق بيكربونات الصوديوم والماء الدافئ لإزالة بقع الزيت وتراكمات الغبار التي يلصقها بخار الماء على أنسجة القماش.

من الجيد كذلك، كيّها بواسطة منشفة مبلولة حتى تحافظ على شكلها المرتب والأنيق، الذي يضيف رونقا لديكور المنزل.