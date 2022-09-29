تنظيم الجزائر لـ “كان” 2025 من عدمه يتحدّد هذا السبت بِالعاصمة

يحلّ رئيس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم باتريس موتسيبي بِالجزائر السبت المقبل.

وسيحضر موتسيبي في المساء وقائع حفل سحب قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023.

وقبل ذلك، سيرأس موتسيبي بِالعاصمة اجتماعا للجنة التنفيذية لـ “الكاف”، يُخصّص لِعدّة ملفّات، أبرزها تحديد البلد الذي سيستضيف نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025. كما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس.

وتسبق زيارة باتريس موتسيبي إلى الجزائر، سفره إلى غينيا كوناكري هذا الجمعة، حيث يُعاين هناك مدى قدرة البلد على احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025. بعد أن فاز عام 2014 بِسباق تنظيم هذه البطولة، لكن غينيا كوناكري تعرف تأخّرا وتباطؤا كبيرَين في تشييد وترميم ملاعب ومنشآت كأس أمم إفريقيا.

وأُشيع في الصيف الماضي مزاعم أن “الكاف” تعتزم تجريد غينيا من تنظيم البطولة الإفريقية، بِسبب العوائق المُشار إليها أعلاه. فيما أصرّت حكومة كوناكري على احتضان الطبعة، والتأكيد على توفير الغلاف المالي المُناسب.

وكان رئيس “الفاف” جهيد زفيزف قد صرّح في تاريخ سابق، بِأن الجزائر على أتمّ الاستعداد لِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025. لكنه استطرد، وقال إن هيئته تحترم غينيا كوناكري، ولن تُقدّم ملف الترشّح إلّا في حال تجريد “الكاف” هذا البلد – الذي يقع في غرب القارّة السّمراء – من تنظيم المنافسة الإفريقية الأولى للمنتخبات.