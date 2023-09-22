تنظيم الصالون الدولي للأشغال العمومية نوفمبر المقبل

أعلن وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ، عن تنظيم الجزائر للصالون الدولي للأشغال العمومية في طبعته الـ19 شهر نوفمبر المقبل.

وستكون تركيا ضيف الشرف لهذه الطبعة الـ19 حسب بيان وزارة الأشغال العمومية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و18 نوفمبر من السنة الجارية.

ودعا وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ “الشركات والمؤسسات التركية الناشطة في مجال الأشغال العمومية للمشاركة الفعالة في هذه التظاهرة الاقتصادية”.

و”التي ستسمح بخلق ديناميكية بين المتعاملين الاقتصاديين وتشجيع حاملي المشاريع المبتكرة لإيجاد فرص لتجسيدها”، يضيف البيان.

رخروخ ونظيره وزير النقل التركي يترأسان منتدى الأعمال الجزائري-التركي

ترأس الوزير رخروخ رفقة وزير النقل والبنية التحتية لتركيا، يوم الخميس، منتدى الأعمال الجزائري التركي، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة.

وذلك بمشاركة رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات والشركات الناشطة في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لكلا البلدين، حسب بيان الوزراة.

ودعا رخروخ “رجال الأعمال الأتراك إلى تطوير نشاطهم وإستغلال المزيد من فرص الاستثمار المتنوعة والهامة والمساهمة في تجسيد مشاريع مشتركة في ميدان المنشآت القاعدية والبنى التحتية”.

وهذا في ظل المزايا والإجراءات التحفيزية الواسعة التي تمنحها بلادنا للمستثمرين الأجانب، خاصة وأن “هذا النشاط مستلهم من توجيهات وتعليمات قائدي البلدين”.