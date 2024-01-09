تنظيم “الصّالون الثّقافي الجزائري” بليون الفرنسية فيفري المقبل

بمشاركة فنّانين وشخصيات بارزة

تنظّم جمعية Association alyane beauty وشركة “فاروق ڨراد” الصّالون الثّقافي الجزائري، بمدينة ليون الفرنسية من 2 إلى 4 فيفري المقبل.

وحسب بيان للمنظّمين، فإنّ هذا الصّالون يضمّ العديد من الأجنحة التي تشمل على وجه الخصوص الأزياء التّقليدية النّسائية والرّجالية على غرار الجبّة القسنطينية والكاراكو العاصمي والشدّة التلمسانية واللّباس التّقليدي القبائلي والملحفة الصّحراوية والبلوزة الوهرانية مع الحلي التّقليدية المرافقة لها، ناهيك عن مختلف الألبسة التي تتميّز بها كل منطقة في الجزائر، وذلك تحت إشراف السيّدة رقيّة بن عطيّة المختصّة في الدّيكور، أمّا فيما يخصّ التّجميل فسيكون تحت إشراف خبيرة التّجميل السيّدة إيمان خلف الله .

وتشرف على جناح المأكولات التقليدية والطبخ الجزائري والمملحات، السيدة مريم قادر، وجناح الحلويات السيدة هديل بن عايشة.

وللإشارة فإنّ هذا المهرجان سيعرف مشاركة وحضور عدّة شخصيات بارزة في الجزائر من بينهم الفنّانة بهية راشدي والوزيرة السّابقة سليمة سواكري، وممثلّي وسائل الإعلام، كما سيشهد أيضا عرضا للحلويات والمملّحات الجزائرية التّقليدية والعصرية.

ويهدف هذا الصّالون الثّقافي – حسب المنظّمين- إلى التّرويج للّباس التّقليدي الجزائري والتّعريف بما تزخر به مختلف مناطق الجزائر من تنوّع ثقافي وحضاري.