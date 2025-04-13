تنظيم الطبعة السابعة للصالون الوطني المنعكس للمناولة من 21 إلى 24 أفريل

أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن تحضيراتها لتنظيم الطبعة السابعة للصالون الوطني المنعكس للمناولة بحر الأسبوع المقبل.

وفي بيان صادر عن الغرفة الجزائرية، جاء فيه “تحت رعاية وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، تنظّم الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة CACI بالشراكة مع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير SAFEX الطبعة السابعة للمعرض الوطني المنعكس للمناولة، وذلك في الفترة الممتدة من 21 الى 24 أفريل 2025 بقصر المعارض الصنوبر البحري جناح القصبة”.

ويهدف هذا المعرض “إلى تعزيز علاقات المناولة بين الشركات الوطنية الصناعية، الشركات الكبيرة، المتوسطة والصغيرة لتعزيز النسيج الصناعي والإدماج الاقتصادي الوطني”، يقول البيان.

وعبر ذات البيان، دعت الغرفة الجزائر، الشركات الوطنية الراغبة بالمشاركة في هذا الحدث للتسجيل على الرابط التالي: https://sanist.dz/