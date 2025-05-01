تنظيم الطبعة السابعة لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط بهذا التاريخ

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن تنظيم الطبعة السابعة لمعرض المنتجات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 ماي 2025، في إطار الجهود الرامية إلى ترقية الصادرات وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها يوم أمس الأربعاء، أن هذه التظاهرة الاقتصادية ستشكل فرصة لإبراز القدرات الإنتاجية الجزائرية في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، الصناعة الصيدلانية، الصناعات الكهرومنزلية، الطاقة والمناجم، الطاقات المتجددة، الأشغال العمومية، الصناعات الغذائية، والمنتجات الفلاحية.

وسيشمل المعرض كذلك مجالات المؤسسات المصغرة والناشئة، والفلاحة والصيد البحري، إلى جانب السياحة والصناعات التقليدية والحرفية، وصناعات الجلود والنسيج، والأثاث المنزلي والمكتبي، مما يعكس تنوع العرض الجزائري الموجه نحو التصدير.

وأوضحت الوزارة أن المعرض سيمكن العارضين من القيام بعمليات بيع مباشر للزوار، وهو ما يمثل فرصة حقيقية لربط شراكات تجارية مباشرة مع المتعاملين الموريتانيين وتوسيع الحضور الجزائري في السوق الإفريقية.

ودعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات كافة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في مجالات الإنتاج والتصدير والراغبين في المشاركة، إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/mauritanie2025.