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الجزائر
الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف لـ"الشروق":

تنظيم توزيع المواد الاستهلاكية لضمان صيف مريح للجزائريين

وهيبة. س
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تنظيم توزيع المواد الاستهلاكية لضمان صيف مريح للجزائريين
أرشيف

دعا الخبير في الاقتصاد، عبد الرحمان هادف في تصريح لـ”الشروق”، إلى ضرورة إعادة النظر في شبكات توزيع وتوفير المواد الاستهلاكية واسعة الطلب، وهذا لضمان صيف مريح للجزائريين، وخاصة المصطافين الذين يقصدون بعض الشواطئ والأماكن السياحية.
وقال إن الوقت حان لتشجيع الاستثمار في التجارة الميدانية، والخدمات السياحية، ومرافقة أصحاب هذه المشاريع على مستوى التمويل المالي واللوجيستيكي، مضيفا أن محرك الاستهلاك ضروري بانتهاج طرق وآليات احتواء ظاهرة التضخم، ومرافقة القدرة الشرائية للمواطن، وتحسين أداء الأسواق الخاصة بالمواد الغذائية وتوفير هذه الأخيرة مع متابعة دورية لتجنب المضاربة تزامنا مع موسم الاصطياف، والإقبال الواسع على بعض المناطق السياحية والشواطئ.
وأكد هادف، إن هذه الخطوات مرتبطة بإعادة النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن اقتصاد المعرفة له دور فعال في مجال الابتكارات الرقمية الاقتصادية، والتجارية، وأكثر مجال يجب بحسبه، الإسراع في استعمال التكنولوجيا الحديثة لتطويره، هو القطاع الفلاحي من خلال تطوير سلالات الإنتاج ومدته.
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف، أن الجزائر تشهد حاليا تحولا اقتصاديا، ويظهر ذلك من خلال البيئة التنظيمية والقانونية خاصة بعد صدور قانون الاستثمار، والمصرفي النقدي، واتخاذ بعض الآليات الجديدة المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وأوضح، أن أسواق الجزائر متأثرة من جانب القدرة الشرائية لأن ذلك مرتبط بالتجارة الخارجية، وللاستيراد تأثير أكبر، لاسيما أن الأسواق العالمية تعرف تضخم هيكلي، وهو ما انعكس سلبا على استيراد المواد الأولية والغذائية، لكن الرهان والتحدي الجديد اليوم في الجزائر، هو تطوير الصناعات وتغطية احتياجات السوق تمكن من تحويل تنموي إلى نموذج متنوع ومستدام.

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