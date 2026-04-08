تنظيم صالون استثماري يجمع الجالية الجزائرية بالكفاءات الوطنية في فرنسا بهذا التاريخ

تستضيف فرنسا يومي 4 و5 جويلية 2026 فعاليات “صالون الاستثمار في الجزائر”، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الجزائر وجاليتها بالخارج، وتكريس منصة تجمع المستثمرين والكفاءات على ضفتي المتوسط، بما يدعم منظومة ريادة الأعمال ويعزز فرص الشراكة.

وحسب ما أفاد به المنظمون لـ “الشروق أونلاين” فإن هذا الحدث يقام في منطقة “إيل دو فرانس” كأول نسخة موجهة للشركات والمستثمرين وأفراد الجالية الجزائرية الناطقة بالفرنسية، حيث صُمم ليكون فضاءً يجمع بين التعاملات المهنية بين الشركات (B2B) والتعاملات مع الأفراد (B2C)، على مدار يومين يتخللهما برنامج متنوع يشمل لقاءات مهنية، مؤتمرات موضوعاتية، مساحات عرض، وفعاليات للتشبيك.

ويشرف على تنظيم الصالون كل من فاروق بلحوشي، الخبير في التدريب والاستشارات وإدارة المشاريع وصاحب خبرة تتجاوز 20 عامًا، والذي سبق له مرافقة أكثر من 1400 حامل مشروع، إلى جانب نور الدين زهيري، المختص في الاتصال الفعال والرقمي ومؤسس “Algérie Digital Club”، الذي يضم أكثر من 30 ألف متابع ويعمل على تعزيز التآزر الاقتصادي بين المستثمرين.

ويتضمن الصالون عدة أقطاب تفاعلية، أبرزها المؤتمرات الموضوعاتية التي تجمع خبراء وصناع قرار لعرض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في الجزائر، إلى جانب مساحة عرض تضم أكثر من 30 عارضًا يقدمون نماذج نجاح وهياكل دعم للمشاريع.

كما يشمل الحدث تنظيم “لعبة الأعمال” وهي ورشة تفاعلية تضع المشاركين في سيناريوهات واقعية لاختبار مهاراتهم القيادية، بهدف انتقاء أصحاب المشاريع الواعدة ودمجهم في برنامج “ما قبل الحضانة” بفرنسا، تمهيدًا لاحتضان مشاريعهم لاحقًا داخل الجزائر.

ويخصص الصالون أيضًا مساحة للتشبيك تتيح تبادل الخبرات وبناء الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، في إطار يسعى إلى خلق ديناميكية تعاون مستدامة بين الجالية الجزائرية ومحيطها الاقتصادي داخل الوطن.

ويرتكز الترويج لهذا الحدث على استراتيجية تواصل متعددة القنوات تشمل المنصات الرقمية عبر الفيديوهات والبث المباشر وموقع إلكتروني مخصص، إضافة إلى حملات بريد إلكتروني موجهة للجالية، فضلاً عن الاعتماد على وسائل الإعلام التقليدية من إذاعات وصحافة متخصصة.

وينظم الصالون تحت رعاية جمعية “2MCONNECT” غير الربحية الخاضعة للقانون الفرنسي لعام 1901، حيث يتخذ المنظمون من مدينتي مونبلييه وباريس مقرًا لنشاطاتهم، في خطوة تهدف إلى بناء جسور اقتصادية مستدامة بين الجزائر وجاليتها في الخارج.