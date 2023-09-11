تنظيم مباراة بين مُنتخبَي الجزائر وفرنسا؟ ديشان يردّ

ردّ النّاخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان بعد ظهيرة الإثنين، على سؤال فحواه تنظيم مباراة ودّية بين فريقَي “الديكة” و”مُحاربي الصّحراء”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نشّطه ديشان بِفرنسا، ونقل تفاصيله الإعلام المحلّي.

وقال مدرب منتخب فرنسا: “لستُ أنا مَن يُقرّر تنظيم المقابلات الودّية. إذا كان هناك احتمال فسيحدث، لكن هذه ليست مسؤوليتي”.

وظلّ مُقترح تنظيم مباراة ودّية بين مُنتخبَي “الخضر” و”الزّرق” مطروحا منذ نحو عقد من الزّمن، وقد كان رئيس اتحاد الكرة الفرنسي السّابق نوال لوغرايت أشدّ المُتحمّسين لِبرمجة هذه المواجهة.

وأضاف ديدييه ديشان: “أتحدّث عن أشياء كثيرة مع فيليب ديالو (الرّئيس المُؤقّت لِاتحاد الكرة الفرنسي). أماكن المقابلات الودّية. هي مواجهات ليست كثيرة، لكن ليس لديّ أيّ قلق بِشأن خوض مقابلة الجزائر، بِالعكس، أُرحّب بها”.

واستنادا إلى أجندة منتخب فرنسا في ما تبقّى من العام الحالي، فإنّه يستحيل تنظيم مباراة ودّية مع نظيره الجزائري. لِكون زملاء القائد والمهاجم كيليان مبابي تنتظرهم 5 مواجهات: ودّية ضد ألمانيا هذا الثلاثاء، وفي أكتوبر المقبل يُواجهون هولندا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، ثم اسكتلندا ودّيا. وفي نوفمبر القادم، يلعبون أمام جبل طارق واليونان، لِحساب تصفيات “الأورو”. وعليه، فإن الفكرة قد تتجسّد عام 2024 أو السنة الموالية.