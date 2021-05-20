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الجزائر

تنظيم مسيرة يوم الجمعة: وزارة الداخلية تصدر بياناً جديداً..!

الشروق أونلاين
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تنظيم مسيرة يوم الجمعة: وزارة الداخلية تصدر بياناً جديداً..!

فندت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، الأخبار المتداولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، التي تتعلق بطلب رخصة لتنظيم مسيرة يوم الجمعة.

وجاء في بيان للوزارة، الخميس، “تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات مفادها استلام مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بطلب رخصة تنظيم مسيرة يوم الجمعة”.

وتابع البيان “وبهذا الخصوص تفند الوزارة قطعيا محتوى هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة والتي تندرج ضمن الحملات المغرضة ذات الأهداف المبيتة”.

وختم “وبالموازاة مع ذلك، تذكر مصالح الوزارة بسريان محتوى ومضمون بيانها المؤرخ في 09 ماي 2021”.

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