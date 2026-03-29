تنظيم معرض المنتجات والخدمات الجزائرية في نواكشوط بهذا التاريخ

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن تنظيم الطبعة الثامنة لمعرض المنتجات والخدمات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 ماي المقبل، في إطار تعزيز المبادلات التجارية وتوسيع حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الإقليمية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر السبت، أن هذه التظاهرة الاقتصادية، التي تُنظم بصيغة “معرض-بيع”، تندرج ضمن تجسيد الإرادة المشتركة للسلطات الجزائرية والموريتانية الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، إلى جانب تكثيف وتنويع مجالات التعاون بين البلدين.

ودعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجالات الإنتاج والتصدير وكذا الخدمات، الراغبين في المشاركة، إلى التسجيل عبر الرابط المخصص لهذا الحدث على موقعها الإلكتروني.

ويُعد هذا الموعد الاقتصادي فضاءً مهماً يجمع المتعاملين من البلدين، حيث يساهم في تطوير المبادلات التجارية الثنائية وتثمين القدرات التصديرية الجزائرية نحو الدول المجاورة، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية والصناعات الصيدلانية.

كما يشمل المعرض مجالات أخرى، على غرار مواد التجميل والتنظيف، ومواد البناء والتجهيز، ومختلف الصناعات التحويلية، إضافة إلى الخدمات الصحية والسياحية، بما يعزز فرص الشراكة والاستثمار بين الفاعلين الاقتصاديين.