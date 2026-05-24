تنظيم معرض للأثاث والديكور بتيبازة لتعزيز التصدير والشراكات المهنية

وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
صالون الأثاث المكتبي والمنزلي والديكور والإكسسوارات

تنظم وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع ولاية تيبازة، معرض الأثاث المنزلي والمكتبي والديكور والإكسسوارات تحت شعار “جودة محلية وأسواق دولية”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 16 جوان 2026 بالمركب السياحي “السات” بولاية تيبازة.

ويهدف هذا الصالون إلى توفير فضاء لعرض المنتجات والخدمات والترويج للعلامات الوطنية، إلى جانب دعم حضور المؤسسات الجزائرية في السوق المحلية والدولية، وتعزيز فرص بناء شراكات مهنية جديدة داخل وخارج الوطن.

كما تسعى التظاهرة إلى فتح آفاق أوسع للتعاون والتصدير لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الأثاث والديكور والإكسسوارات، من خلال جمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في فضاء واحد.

ودعت الجهة المنظمة المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

