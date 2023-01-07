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الجزائر

تنظيم موسم الحج 2023.. بيان جديد لديوان الحج والعمرة

الشروق أونلاين
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تنظيم موسم الحج 2023.. بيان جديد لديوان الحج والعمرة
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أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن تمديد آجال إيداع ملفات ترشح الوكالات السياحية لتنظيم عملية الحج لموسم 2023.

وأوضح الديوان في بيان لهن السبت، أنه استجابة لطلبات وكالات السياحة والأسفار وحرصا منه على تمكين الراغبين من تحضير وترتيب ملفاتهم الإدارية قرر الديوان تمديد الآجال.

وأفاد بيان الديوان إلى أن عملية التمديد ستكون إلى غاية 15 جانفي 2023 على الساعة 12:00 منتصف النهار.

كما أعلن الديوان أن مصالحه تسهر على استقبال الملفات خلال العطل 12-13-14 جانفي 2023 من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء.

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