تنظيم مونديال 2034 حسم للسعودية.. ولا ينقصنا سوى مصادقة “الفيفا”

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يكشف:

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، إن تنظيم مونديال 2034 حسم للمملكة العربية السعودية ومتبقي فقط مصادقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم العام المقبل، وفق نظام “الفيفا” الأساسي، مؤكدا أنه سبق للمملكة استضافة بطولات كبيرة في بداية التسعينيات حيث كأس القارات؛ لذلك، فإن استضافة “منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم” ليس بجديد على المملكة.

وقال في مداخلة لقناة “الإخبارية”: “إن نجاح المملكة الكبير في استضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، أبهر الجميع بمن فيهم ‏رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وكافة رؤساء الاتحادات القارية والمحلية حيث استضفنا 150 اتحاد وخرجنا بإشادات كبيرة توفر حماسا كبيرا للعمل، حيث نعمل جميعا وفق رؤية المملكة 2030، وسط تجانس مع القطاعات كافة التي سخرت جميعها إمكانياتها لاستضافة البطولة”.

وأضاف: “أن رئيس “الفيفا” كان لأول مرة يحضر أيام بطولة كاملة بنفسه وطلب زيارة عدد من اللاعبين في مراكز تدريب الاتحاد السعودي، كما زار لاعبين على مستوى البراعم وكان بصحبته أساطير كرة القدم العالمية، فضلا عن إقامة مؤتمر “الفيفا” للاتحادات بحضور عدد كبير من مسؤولي الاتحادات المحلية وخرجنا من ذلك بتجارب رائعة، وأشاد رئيس “الفيفا” بما لمسه من جهود تدعو للفخر”.

وواصل، أن رئيس “الفيفا” لمس الحراك وحجم الاستثمار الكبير الذي تقوم به المملكة في كرة القدم والسعي لتنظيم عدد كبير من البطولات، مشيرا إلى أن “الفيفا” يسعى لتنظيم عدد من البطولات المصغرة في المملكة، “فضلا عن استضافتنا كأس آسيا 2027″، مشيرا إلى أن هدف زيارة رئيس “الفيفا” للمملكة، هو تجديد التأكيد على وجود رغبة صادقة للاستثمار في كرة القدم، حيث لمس حب الجمهور السعودي لها، يتوازى ذلك مع دور قيادي للمملكة على مستوى دولي يشمل كافة المجالات.

وحول التعاقدات مع كبار اللاعبين، قال: “إن ذلك يؤدي إلى إضافة كبيرة ولدينا أكثر 160 دولة يبث فيها الدوري السعودي، مع تصاعد عدد الحضور الجماهيري وارتفاع المستويات الفنية بمشاركة اللاعب السعودي مع النجوم الدوليين لرفع المستوى الاحترافي، اتساقا مع مستوى البنية التحتية التي يتم رفع مستواها بشكل كامل، مع توافر حافز كبير لدى اللاعبين على مستوى البراعم والناشئين، فضلا عن العوائد الاقتصادية التي تستفيد منها الأندية”. وواصل المسحل، أن جميع اللاعبين يثنون على الدوري والتحسّن الكبير وجار تجهيز أعمال كثيرة على مستوى الواقع لرفع مستوى الدوري حيث بدأت الرسائل من الأندية الخارجية لبحث فرص انتقال لاعبين إلى الدوري السعودي الذي أصبح من أفضل الدوريات جذبا للنجوم. وأردف، أن العمل جار يوميا للتجهيز لملف 2027 مع إجراء زيارات مستمرة من قبل الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة القدم، لتفقد عدد من المواقع “بينما نعمل على الانتهاء من تقديم الملف لنصل إلى مرحلة عالية جدا من التنظيم ونستمر في تقديم بطولات مميزة تحظى بإشادات كبيرة”.