تنظيم يوم تحسيسي حول داء السكري بالشلف

شعبة علوم الاعلام والاتصال بجامعة حسيبة بوعلي

نظمت شعبة علوم الاعلام والاتصال بجامعة حسيبة بن بو علي الشلف بالتنسيق مع المديرية الفرعية للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية ومشاركة مديرية الصحة لولاية الشلف حملة تحسيسية حول داء السكري.

شهدت الحملة التحسيسية التي احتضنتها جامعة حسيبة بوعلي بالشلف الثلاثاء مشاركة الطلبة وعدد من الأساتذة، بالإضافة إلى مختصين من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية أولاد فارس، وجمعية الأمل لمرضى السكري بولاية الشلف، وأعضاء المنظمة الجزائرية لحماية وإشاد المستهلك، بمعية جمعية آفاق الفن ، ومخبر نيوميديك.

ويهدف هذا النشاط الذي تزامن مع إحياء اليوم العالمي لداء السكري وشهد مشاركة كل من مسؤولي دار الشباب الشهيد خديم معمر اولاد فارس، ورئيس مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي بالشلف الدكتور بن عيسى مراد، والقابلة الرئيسية المنسقة عراب نصيرة بمصلحة الوقاية بالشلف، إلى التحسيس بالطرق الوقائية لتجنب داء السكري، والتعريف بأشكاله وطريقة الكشف عنه والتعايش معه.

وشارك طلبة شعبة علوم الاعلام والاتصال في اليوم التحسيسي من خلال تصميم حملات إعلامية تحسيسية حول داء السكري من جهة، والتغطية الإعلامية للحدث من جهة أخرى.