تنظيم 8 مقابلات ليلا تحت الأضواء الكاشفة

تُجرى ثماني مقابلات من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، ليلا تحت الأضواء الكاشفة.

وتُقام هذه المواجهات انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا، في سهرات رمضانية.

وتنتمي ثلاثة لقاءات إلى الجولة الـ 21، التي تُلعب في الـ 31 من مارس الحالي والفاتح من أفريل المقبل والخامس من الشهر ذاته.

وتندرج المقابلات الخمس المتبقّية ضمن إطار الجولة الـ 22، التي حُدّدت لها تواريخ الـ 7 والـ 8 والـ 9 من أفريل المقبل.

وهكذا يُمكن لِجماهير البطولة الوطنية متابعة مقابلات مُثيرة تحت الأضواء الكاشفة، على غرار لقاء مولودية الجزائر وشباب قسنطينة بِملعب “5 جويلية 1962″، ومباراة وفاق سطيف واتحاد العاصمة بِميدان “8 ماي 1945”.

ويُمكن للأندية التي لا تتوفّر على ملاعب مُجهّزة بِأعمدة الإنارة، برمجة مقابلاتها ليلا وبِميادين أخرى مُدعّمة بِهذه الوسائل، بِالتنسيق مع رابطة الكرة المحترفة.

وتأجّلت مباراة اتحاد العاصمة والضيف فريق مولودية وهران، المُبرمجة بِملعب الدار البيضاء عن الجولة الـ 21، إلى تاريخ لاحق.