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الجزائر

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. وزير الداخلية في تيسمسيلت لتحريك ملف التنمية

الشروق أونلاين
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تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. وزير الداخلية في تيسمسيلت لتحريك ملف التنمية
ح.م
وزير الداخلية يصل إلى ولاية تيسمسيلت

شرع وزير الداخلية إبراهيم مراد، الخميس، في زيارة عمل إلى تيسمسيلت حيث سيقدم البرنامج التكميلي لتنمية هذه الولاية الذي أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاثنين الماضي.

وسيعقد الوزير لقاء مع المنتخبين المحليين وإطارات الولاية وممثلي المجتمع المدني لعرض وتقديم هذا البرنامج التكميلي للتنمية الذي يهدف أساسا الى تحسين الظروف المعيشية للسكان وتحقيق تنمية شاملة لهذه الولاية.

ويصبو هذا البرنامج التكميلي المتعدد القطاعات إلى فك العزلة عن هذه المنطقة التي تتميز بتضاريسها الجبلية الوعرة، فضلا عن بعث وتجسيد مشاريع تنموية لا سيما المشاريع الحيوية للمواطن.

وبرمجت خلال زيارة وزير الداخلية للولاية جلسة عمل مع المنتخبين المحليين وإطارات الولاية لدراسة الخطوط العريضة لذات البرنامج التكميلي.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الداخلية  أيضا تدشين 4 آلاف مقعد بيداغوجي بجامعة “أحمد بن يحيى الونشريسي” لتيسمسيلت فضلا على تسمية الحي الجديد 1184 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.

كما سيشرف إبراهيم مراد على مراسم توزيع مقررات الاستفادة من وحدات سكنية عمومية إيجاريه وإعانات للبناء الريفي ومقررات الاستفادة من التجزئات الاجتماعية للبناء الذاتي.

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