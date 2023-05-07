تنفيذ أولى خطوات توظيف أساتذة الرياضة بالمدارس

"منصة رقمية" لتسجيل المترشحين بدءا من الإثنين وإلى غاية 25 ماي

تشرع وزارة التربية الوطنية، الإثنين، في تنفيذ أولى الخطوات لتوظيف حاملي شهادة الليسانس في تخصص تربية بدنية ورياضية، كأساتذة لتدريس المادة بمرحلة التعليم الابتدائي، إذ أعلنت عن الشروع بصفة رسمية في تسجيل المعنيين حصريا عبر “منصة رقمية” تسمى “توظيف”، وذلك بدءا من تاريخ 8 ماي الجاري وعلى مدار 18 يوما، على أن يتم ترتيبهم ترتيبا تفاضليا وفقا لعدد المناصب المالية المفتوحة والمقدرة بـ 12 ألف منصب.

وستباشر الوزارة الوصية من خلال مصالحها المختصة، تنفيذ مخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 أفريل الفائت، القاضية بضمان تأطير متخصص لمادة التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي، إذ أعلنت عن انطلاقها رسميا في تطبيق أولى الإجراءات التنظيمية والإجرائية، والتي من شأنها تسهيل عملية توظيف المترشحين من حاملي شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية وعلوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية على أرض الواقع تذليل العقبات، وذلك تحسبا لإنجاح الدخول المدرسي المقبل على كافة المستويات خاصة في مجال التوظيف.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها السبت، بأنه تقرر استحداث وابتكار وتطوير “منصة رقمية”، لتمكين المترشحين من تسجيل أنفسهم عن بعد، عبر رابط موقع إلكتروني الموسوم بـ”توظيف”، وذلك ابتداء من مساء، الاثنين، الموافق لـ 8 ماي بدءا من الساعة الرابعة، وإلى غاية الـ25 منه في منتصف الليل، على أن يتم الانطلاق بعدها في عملية ترتيب المسجلين عبر الأرضية الرقمية، بناء على مجموع المناصب المالية المفتوحة والمقدرة بـ 12 ألف منصب مالي موزع عبر كافة ولايات الوطن، وكذا وفقا لحزمة من الأولويات والمعايير، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بأولوية “البلدية” أو مكان تواجد المنصب، وفي حال تعذر الحصول على مترشح بالبلدية يتم الانتقال استثناء ومباشرة إلى الدائرة، وثانيا أولوية سنة التخرج أو أقدمية المؤهل العلمي وثالثا الخبرة المهنية المكتسبة في مجال التدريس كأساتذة في التخصص.

وبخصوص كيفية التوظيف، أسرّت مصادر “الشروق” أنه من الممكن جدا أن يتم تعيين الأساتذة كمتعاقدين على مناصب مالية شاغرة كمرحلة أولى، على أن يتم اللجوء إلى تسوية وضعيتهم الإدارية في غضون سنة كأقصى تقدير، من خلال تطبيق إجراءات الإدماج في المنصب والمنصوص عليها في القانون العام للوظيفة العمومية، ليتم الانتقال إلى مرحلة التثبيت النهائية وهي العملية التي تتم عبر إجراء امتحان للترسيم يشرف عليه مفتش التعليم الابتدائي.

وبخصوص المنشآت القاعدية، أكدت المصادر نفسها، على أن الوزارة الوصية أعطت تعليمات لمديريها الولائيين تحثهم من خلالها على ضرورة الشروع في الاستغلال العقلاني للملاعب التابعة للمتوسطات والثانويات والمتواجدة في محيط المدارس الابتدائية، إلى جانب افتكاك تراخيص من مديريات الشباب والرياضة للولايات، للحصول على “وضع تحت التصرف” للملاعب الجوارية التابعة لها، فضلا على التنسيق المباشر مع الجماعات المحلية.

وفي نفس السياق، شددت مصادرنا على أن السطلة الوصية، مطالبة ببذل مجهودات أكبر، لتمكين تلاميذ المستويات الخمسة من الأولى وإلى الخامسة ابتدائي، من ممارسة مادة التربية البدنية والرياضية في محيط آمن وصحي ومريح جدا، وذلك عن طريق تشييد مدارس ابتدائية جديدة بمعايير وبمواصفات عالمية.