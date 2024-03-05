تنفيذ تمرين “تفكيك شبكات مهربي المهاجرين غير الشرعيين”

تم يوم أمس، الإثنين 4 مارس، تنفيذ على تنفيذ تمرين محاكاة تحت عنوان “تفكيك شبكات مهربي المهاجرين غير الشرعيين” وذلك على مستوى إقليم ولاية الطارف بالناحية العسكرية الخامسة.

وحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان اليوم فالتمرين الذي جرى على مرحلتين “عرف مشاركة مختلف المصالح الأمنية، ويهدف برتوكول العمل المقترح لهذا التمرين إلى السماح للمشاركين بأداء أدوارهم في ظروف قريبة من الواقع، بالإضافة إلى ضمان التعاون والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح الأمنية.”