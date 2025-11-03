تهافت الجزائريين على إبر التنحيف والتخسيس السريع

مختصون يحذرون ويدعون إلى استخدام الحميات الطبيعة

تحول هوس التخسيس أو التنحيف السريع إلى حلول اضطرارية تلجأ إليها معظم النساء وحتى الرجال أيضا ممن يعانون من السمنة المفرطة، بعدما باتت شبكات التواصل الاجتماعي تعج بوصفات سحرية وعروض يعتبرها الكثيرون بمثابة معجزة تساعدهم في التخلص من الوزن الزائد في وقت قياسي، دون أي مجهود أو نظام غذائي أو حتى دون اتباع حمية، يحدث ذلك في خضم سباق محموم وتهافت غير مسبوق للحصول على جسم ووزن مثالي بالمراكز المتخصصة، جعل العديد من الأشخاص يلجؤون إلى استعمال حقن وأدوية غير مراقبة طبيا، بحثا عن نتائج فورية مهما كانت العواقب.

في ظل الإقبال المتزايد على أنواع من حقن التخسيس بمراكز التجميل والعناية الجسدية على غرار “أوزمبيك” و”مونجارو” وغيرها، يحذر مختصون من مستعمليها نظرا لان البعض من الحالات يصابون بمضاعفات خطيرة نتيجة استخدام حقن التنحيف دون وصفة طبية أو إشراف متخصص ودقيق، ودعوتهم إلى العودة إلى العلاجات الطبيعية والحميات المتوازنة والرياضة المنتظمة والتغذية السليمة والحصول على الرشاقة المطلوبة دون المساس بالصحة.

وفي السياق ذاته، حذرت المختصة في التغذية العلاجية الدكتورة آسيا مهماه من مخاطر استعمال هذه المواد دون إشراف طبي، مؤكدة أن ترفض إطلاقا التعامل بهذه الحقن أو تقديم يقدم أي خدمة من هذا النوع لمريضاتها بحكم اختصاصها، مشددة على أهمية العودة إلى الحلول الطبيعية الآمنة المتمثلة في الحمية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم، وكذا التغذية السليمة.

وقالت مهماه إن الكثير من المواطنين يتواصلون يوميا للاستفسار عن هذه الحقن وطلبها، مشيرة إلى أنها لا تشجع على استعمالها، معتبرة أن الحمية الطبيعية التي تعتمد على إنقاص الوزن تدريجيا، تبقى بالنسبة لها السبيل الأمثل لتحقيق نتائج صحية دون مضاعفات، خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من السمنة الزائدة.

وأضافت أن هذه الحقن التي يتم الترويج لها بشكل واسع عبر الصفحات والمواقع، وهي في الأصل أدوية طبية يتم وصفها حصرا للحالات الخاصة وتحت مراقبة دقيقة من الطبيب المختص، لأنها قد تتسبب في آثار جانبية خطيرة إذا استعملت بشكل عشوائي أو بدون متابعة طبية دقيقة، وشددت المتحدثة على أن من يرغب في استعمالها لابد أن يكون تحت إشراف طبيب مختص.

ودعت مهماه إلى ضرورة تبني نمط حياة صحي وشرب الماء بانتظام خاصة خلال هذا الفصل أين يقل استهلاك معظم الجزائريين للمياه، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بصفة مستمرة لتفادي السمنة المفرطة، بدل البحث عن الحلول السريعة التي قد تنتهي بنتائج عكسية وتؤدي إلى مشاكل صحية يصعب علاجها لاحقا، مؤكدة على أهمية التوعية في ظل انتشار الإعلانات المغرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تروج لفقدان سريع للوزن دون الإشارة إلى المخاطر الناتجة عنه.