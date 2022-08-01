تهافت غير مسبوق على مدارس الجيش

الناجحون في شهادتي المتوسط والبكالوريا:

عرف رابط التسجيلات الأولية لموقع وزارة الدفاع الوطني، الخاص بالتجنيد المباشر في صفوف الجيش منذ اطلاقه في 16 جويلية الماضي، تهافتا كبيرا لحائزي شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لسنة 2022 وكذا المتخرجين الجدد من الجامعات والراغبين في الالتحاق بمختلف معاهد ومدارس التابعة لقيادات ومديريات الجيش، حيث سجلت مستويات قياسية لعدد طلبات التجنيد في صفوفها حتى من قبل العنصر النسوي الذي زاد اهتمامه بالتخصصات العسكرية .

استعراضات عيد الاستقلال تبهر الشباب وتحفّزهم على الانخراط

ارتفعت نسبة التسجيل هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق” في أعقاب الاستعراض العسكري، المنظم من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي بمناسبة الذكرى الـ60 لعيد الاستقلال، تحت شعار “تاريخ مجيد وعهد جديد”، حيث تعرّف الشباب وعائلاتهم عن كثب وقرب على المؤسسة العسكرية ومكامن قوتها والفرص التي تتيحها وكيف ساهمت في تكوين إطاراتها وضباطها ومنتسبيها بمختلف الرتب بكل احترافية.

وقد سجلت كل التخصصات تقريبا، على شاكلة الصحة العسكرية، والبحرية والجوية والدفاع عن الإقليم الجوي، والدرك الوطني، والحرس الجمهوري الإعلام والتوجيه والاتصال – رقما غير مسبوق من طرف الناجحين في شهادة البكالوريا لهذه السنة حتى من قبل الجنس اللطيف الذي استهواه الالتحاق بصفوف الجيش من أجل الانضمام إلى القوات الخاصة، التي لم تعد حكرا فقط على الذكور، وهو ما اثبته العنصر النسوي في آخر استعراض بساحة الجامع الأعظم يوم 5 جويلية الماضي.

الطب العسكري والبحرية والجوية والقوات الخاصة في الصدارة

وبالمقابل عرفت الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال تهافتا كبيرا على موقعها الإلكتروني، شأنها شأن مدرسة أشبال الأمة بالنسبة إلى الناجحين في شهادة التعليم المتوسط، كما استهوى أيضا عدد من التخصصات العسكرية حائزي شهادة البكالوريا على غرار تخصص “العتاد” والمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، والمدرسة المركزية للإشارة وأنظمة المعلومات، حيث سجلت ارتفاعا كبيرا هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، في حين أن معظم المسجلين فيها تحصلوا على شهادة البكالوريا بتقدير امتياز أو جيد جدا.

واشترطت القوات البحرية والجوية والدفاع عن الإقليم والدرك والحرس الجمهوري معدل 12 من 20 للراغبين في الالتحاق بمدارسها كضباط وضباط مهندسين، أما فيما يخص الناجحين في شهادة البكالوريا الراغبين في التخصص بالطب العسكري، الذي عرف تهافتا كبيرا على غرار السنوات الماضية، فقد حددت المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية معدلا لا يقل عن 13 / 20، حيث سيخضعون لتكوين يدوم 8 سنوات يتحصل من خلالها المعني على شهادة طبيب عسكري و6 سنوات لشهادة صيدلي وجراح أسنان وبيطري، كما يمكن الالتحاق، كضباط الصف، المتعاقدين شبه الطبي، ممرضي الصحة العسكرية وإدارة الصحة، حيث أن التجنيد مفتوح للحائزين على مستوى الثالثة ثانوي على الأقل في الشعب العلمية والتقنية والتسيير والاقتصاد، فيما ستكون لرجال الصف المتعاقدين، عريف متعاقد في تخصص نقال مسعف، للحاصلين على مستوى الثانية ثانوي على الأقل، وجندي متعاقد للحاصلين على مستوى الثانية ثانوي على الأقل.