تهافت غير مسبوق لالتحاق الطلبة بقوات الجيش

البحرية والجوية والدرك ومدرسة المهندسين في الصدارة

ارتفاع العنصر النسوي الراغب في التخصصات العسكرية

سجلت وزارة الدفاع الوطني هذه السنة ارتفاعا غير مسبوق للراغبين في الالتحاق بمختلف قواتها، إذ عرف موقعها الإلكتروني خلال 12 يوما فقط من فتح موقع التسجيل تهافتا كبيرا لحائزي شهادة البكالوريا والمتخرجين الجدد من الجامعات الذي قرروا الانضمام إلى مختلف قيادات الجيش الوطني الشعبي، فيما صنع الجنس اللطيف المفاجأة.

وسجلت جميع التخصصات العسكرية، حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، تقريبا رقما قياسيا في عدد المسجلين عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني preinscription.mdn.dz//:htt. سواء الناجحين في شهادة البكالوريا أو المتخرجين الجدد أصحاب الشهادات الجامعية للسنة الدراسية 2020/ 2021، خاصة الصحة العسكرية، والبحرية والجوية والدفاع عن الإقليم الجوي، وقيادة الدرك الوطني، والحرس الجمهوري، غير أن المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس حطمت الرقم القياسي في عدد الراغبين في للالتحاق بها.

وإلى ذلك، فإن المفاجأة هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، حسب المصادر ذاتها، هي التزايد الكبير في العنصر النسوي للراغبات في الالتحاق بقوات الجيش الوطني الشعبي سواء تعلق الأمر بالحائزات على شهادة البكالوريا أو المتخرجات من الجامعات، حيث إن التسجيلات الأولية تجري حصريا عبر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

كما عرفت الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال تهافتا كبيرا على موقعها الإلكتروني، شأنها شأن مدرسة أشبال الأمة بالنسبة إلى النجاحين في شهادة التعليم المتوسط.

واستهوى أيضا عدد من التخصصات العسكرية حائزي شهادة البكالوريا على غرار تخصص “العتاد” والمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، والمدرسة المركزية للإشارة وأنظمة المعلومات، التي سجلت ارتفاعا كبيرا هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، في حين أن معظم المسجلين فيها، الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا بتقدير امتياز أو جيد جدا.

واشترطت القوات البحرية والجوية والدفاع عن الإقليم والدرك والحرس الجمهوري معدل 12 من 20 للراغبين في الالتحاق بمدارسها كضباط وضباط مهندسين، أما في ما يخص الناجحين في شهادة البكالوريا الراغبين في التخصص في الطب العسكري، الذي عرف تهافتا كبيرا هذه السنة، فقد حددت المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية معدلا لا يقل عن 13/ 20، حيث سيخضعون لتكوين يدوم 8 سنوات يتحصل من خلالها على شهادة طبيب عسكري و6 سنوات لشهادة صيدلي وجراح أسنان وبيطري.

ويخضع التجنيد لمبدأ الأفضلية لأعلى معدل، وحسب عدد المناصب المفتوحة، وقد حددت وزارة الدفاع الوطني المهلة للراغبين في الالتحاق بقواتها لغلق موقع التسجيل.