تهاني بالجملة من الفنانين العرب بعد فوز محاربي الصحراء بكأس العرب

هنأ عدد كبير من نجوم الوسط الفني الشعب الجزائري بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم بكاس العرب، حيث وجه العديد منهم رسائل التهنئة عبر حساباتهم على التوتير ومنهم من بعث برسائل تهنيئة الى مجلة الشروق العربي.

النجمة يسرى فى تدوينة لها عبر حسابها على “تويتر” : “ألف مبروك لمنتخب الجزائر أحفاد المليون شهيد لفوزه لأول مرة فى تاريخه ببطولة كأس العرب2021 .. طول عمركم أبطال وتستحقوا الفوز” .

نجم الشاشة السورية جهاد عبدو إذ كتب: “هارد لك يا تونس الخضراء حقا منتخب يتسحق البطولة .. وألف مبروك لمنتخب الجزائر الشقيق والعزيز على قلبي ، حقا أحسن منتخب بالنسبة لي دائما في الطليعة من فوز الى فوز انشاء الله ”.

ولم يكتفي جهاد عبدو بتهنئة فقط بل جعل من علم الجزائر صورة بروفيل حسابه الخاص.

نجمة ستار اكديمي المطربة زيزي عادل : “مبرووووووك لأبطال الجزائر كاس العرب ، ومبروك لبلد الشهدا , الفرحة فرحتنا شرفتم بلدكم شعبكم، من مصر ام الدنيا ومن كل البلدان العربية لكم منا تحية ويارب يجمعنا بالخير ”.

الفنان يوسف الشريف : كتب على حسابه بالتويتر قائلا “مليون مبروووووك للجزائر.. تستحقون”.

وأعرب الفنان محمد هنيدي : عن سعادته بتتويج الجزائر بكاس العرب قائلًا بتغريدة على التويتر : ” مبروك لشعب ومنتخب الجزائر”.

نجمة الدراما السورية سلمى المصري : عبرت عن فرحتها قائلة “ألف مبروك للكرة الجزائرية، شرفتونا يابلد الابطال شرفتونا يا بلد الكرامة شرفتونا يابلد العزة دامت فرحة الجزائر ودام علم الجزائر يرفرف بكل انحاء المعمورة ,,,بطوله مستحقة والحمد لله أنها عربية على أرض عربية”

هذا وحرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على تهنئة المنتخب الجزائري بفوزه بكأس العرب 2021.

وقالت “الزغبي” عبر حسابها على موقع التغريدات “تويتر”:”الف مبروك للمنتخب الجزائري الفوز ببطولة كأس العرب 2021، تستحقون وبجدارة وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر”.

فيما علق الفنان الفلسطيني محمد عساف: “مبرووووووووووك للجزائر الحبيبة”.

وكتبت الممثلة آيتن عامر: “مبروك لمنتخب الجزائر كاس العرب”.

اما تامر حسني من ذات المنصة : قائلا ”مليون مبروك لشعب و منتخب الجزائر العظيم لفوزهم بكأس العرب”

المطرب الشاب محمد عدوية : لم يكتفي بالتغريدة فحسب بل نشر صورته بالعلم الجزائري قائلا ” من ام الدنيا مبروك من كل قلبي للجزائر وشعبها على الفوز الرائع بكأس العرب. بترفعو الراس يا أبطال فوزكم هو فوزنا ويارب يدوم المحبة التواصل بين الشعوب العربية ككل، 1 ، 2 ، 3 Viva l’Algérie.

هذا وهنأ الفنان شريف منير الشعب الجزائري قائلا: “مبروك الجزائر”، وهو أيضا نفس تعليق الفنان عمرو عبد الجليل، ومحمد لطفي، فيما كتبت النجمة ليلي علوي: “مبروك للمنتخب الجزائري كاس العرب ، لعبوا لعب أبطال ورجال حتى آخر دقيقة”.