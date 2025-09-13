-- -- -- / -- -- --
70 برجا وبناية سكنية دُمّرت بالكامل منذ مطلع سبتمبر الجاري فقط

تهجير قسري لـ 350.000 فلسطيني من شرق غزة إلى وسطها وغربها

الشروق أونلاين
ح.م
دمار وتهجير قسري للمدنيين في قطاع غزة

تسبّب العدوان الصهيوني على غزة، منذ مطلع سبتمبر 2025 الجاري فقط، في دمار 70 برجا وبناية سكنية بشكل كامل، و120 برجا وبناية سكنية تدميرا بليغا، إضافة إلى أكثر من 3.500 خيمة.

وقد تسبّب ذلك، حسب ما أكده بيان للمكتب الإعلامي الحكومي يوم السبت، في تهجير قسري لما يفوق 350 ألف فلسطيني من شرق القطاع.

وجاء في البيان أن الأبراج والعمارات السكنية المدمّرة “كانت تضم أكثر من 10.000 وحدة سكنية، يقطنها ما يزيد عن 50.000 نسمة”.

“فيما كانت الخيام التي استهدفها العدوان تؤوي أكثر من 52.000 نازح. وبذلك يكون الاحتلال قد دمّر مساكن وخياما كانت تحتضن أكثر من 100.000 نسمة”، يضيف المصدر.

مشيرا إلى أن نزوح ما يفوق 350.000 فلسطيني من الأحياء الشرقية لمدينة غزة، نحو وسط المدينة وغربها، باحتساب “جرائم الإخلاء القسري” التي يعمد إليها الاحتلال.

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي أن “هذا المشهد يعكس بوضوح، تعمّد ارتكاب جرائم حرب، من خلال سياسة التطهير العرقي، والإبادة الجماعية الممنهجة. وإذ يضع هذه الحقائق أمام العالم كله، فإن المكتب:

  • يؤكد أن الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين ومنازلهم وأماكن نزوحهم، ويرتكب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري بشكل واضح وممنهج.
  • ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين العُزّل”.
