“تهدد الصحة وتسبب السرطان”.. خبراء يحذّرون من الأكواب الكرتونية!

حذّر خبراء من خطورة الأكواب الكرتونية التي لا تختلف في شيء عن البلاستيكية، لافتين إلى أنها تهدد الصحة وتسبب السرطان.

فإذا كنت من عشاق شرب المشروبات الدافئة في كوب كرتوني بمعدل مرة في اليوم، فأنت تدخل على جسمك 25.000 قطعة بلاستيكية دقيقة!

أما إذا كنت تشرب ثلاث أكواب منتظمة في اليوم فأنت تقوم بإدخال 75000جزيئ من البلاستيك الدقيق غير المرئي على جسمك، وعلى هذا النحو فإن صحتك في خطر!

علماء يدقون ناقوس الخطر

كثير من الأشخاص يحبون تناول المشروبات الساخنة بشكل متكرر في اليوم الواحد داخل أكواب ورقية ،معتقدين أنها آمنة!

في حين حذر العلماء من آستعمالها نظرا لخطر إبتلاع الآلاف من المواد البلاستيكة الدقيقة.

حيث كشفت دراسة جديدة أن تناول مشروبا ساخنا في هذه الأكواب يمكن أن يتلوث بجزيئات البلاستيك ويحدث هذا في البطانة الداخلية للكوب.

سكب الباحثون الماء الساخن في أكواب ورقية وتركوها لمدة 15دقيقة وهو الوقت الذي يمكن أن يستغرقه معظم الناس لإنهاء مشروبهم.

وبعد فحص الباحثون للماء الساخن تحت المجهر ،وجدوا في المتوسط 25ألف قطعة بلاستيكية دقيقة لكل كوب ،أما الشخص الذي يتناول ثلاثة أكواب من الشاي أو القهوة يوميا في كوب ورقي فهو يتناول 75ألف جزيئ صغير من البلاستيك غير المرئي بالعين المجردة. حسبما أورد موقع elconsolto.

كيف تتراكم دقائق البلاستيك في الجسم وتسبب السرطان؟

يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن البلاستيك يدخل جسم الإنسان بكل الطرق وعموما يأكل الشخص في السنة 260غراما من البلاستيك ،أي خلال عشر سنوات يأكل 2.6 كلغم.

دق الأطباء ناقوس الخطر حين اكتشفوا دقائق البلاستيك في أورام الرئة وبالتالي فهي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، والمشكلة تكمن في عدم معرفتنا بخطورة ذلك على صحة الإنسان، كما تكشف الدراسات تأثير هذه الدقائق في ميكروبيوم الأمعاء وعلى الدماغ ،وفي 2022آكتشفوها لأول مرة في دم الإنسان، حسب موقع روسيا اليوم.

البلاستيك و الحرارة خطر مؤكد

تم إنجاز دراسة في جامعة كوتبرغ (السويد)والتي تعرض تأثيرات العبوات الورقية على الإنسان و الطبيعة عند آستعمالها في المشروبات الساخنة،فالبلاستيك صديق للبيئة وآستخدامه كتغليف غذائي يؤثر على الصحة حيث يتم وضع طبقة رقيقة من البلاستيك داخل العبوة لعزل الورق مكونة من حمض متعدد اللبن (بوليمير قابل للتحلل)،عندما يتراجع التغليف في الطبيعة تتحلل هذه الأريكة الملتصقة مما يجعل هذه المادة شديدة الصعوبة غير قابلة للتدوير وهذا مايشكل خطرا حقيقيا على البيئة والإنسان و الحيوان، وفقا لموقع sciences et avenir.

كما تؤكد بعض الدراسات الصحية الحديثة على خطورة هذه الأكواب فهي كارتونية من الخارج فقط، ولها مخاطر على القلب والأوعية الدموية أيضا .

وفي دراسة أمريكية تبين أن شرب الشاي أو القهوة المغليين في هذه الأكواب حين يؤدي إلى تحلل الطبقة البلاستيكة الدقيقة فإن اللدائن الدقيقة تعمل على نقل الملوثات مثل الأيونات و المعادن الثقيلة السامة إضافة إلى المركبات العضوية التي تقاوم الماء.

وبمرور الوقت تؤدي الى آثار صحية وبيئية خطرةلأن المادة البلاستيكية الموجودة فيها لاتتحلل في مدافن النفايات ولايمكن إعادة تدويرها ومن هنا يصبح الخطر البيئي قائما .لذلك فإن البدائل الصحية هي الأكواب الزجاجية أو تلك المصنوعة من من البورسلان. وفقا لموقع دنيانا 24.