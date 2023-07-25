تهديدات الحرائق ستشتد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر

يرى أن التغيرات المناخية قلبت مواقيتها..محافظ غابات تيبازة لـ"الشروق":

أكد عبد المؤمن بونوار محافظ غابات ولاية تيبازة، في تصريح لـ”الشروق”، أن تهديد حرائق الغابات سيمتد إلى بداية الشتاء، ويكون أكثر خطورة شهري سبتمبر وأكتوبر، وهذا نظرا للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وشح تساقط الأمطار الذي تسبب في وجود أعشاب وأشجار يابسة حتى في شهر فيفري.

وقال أن الخبرة الميدانية كمحافظ للغابات، أثبتت له أن 60 بالمائة من الحرائق التي نشبت في جهة تيبازة، كان سببها شرارة للأسلاك الكهربائية ذات الضغط العالي حيث وصلت درجة الحرارة في بعض غابات المنطقة إلى 50 درجة.

وأوضح أن عودة كوارث الحرائق في الجزائر هذه السنة، سببه ارتفاع درجات الحرارة، ونقص التوعية عند بعض المواطنين خاصة الذين يسكنون الغابات والأرياف، قائلا “لقد وقفت مع كل الممثلين للدولة، كرجال الحماية المدنية، ولاحظت أن مئات المواطنين ينشغلون بتصوير الحريق بهواتفهم النقالة، ولا يساهمون حتى بقارورة ماء يفرغونها على شرارة الحريق”.

وأكد عبد المؤمن بونوار، أن الموجة العالية لدرجة الحرارة في تيبازة تسببت منذ بداية جوان وإلى غاية أمس، في 18 حريقا، ولولا التدخلات السريعة والفعالة والجاهزية السابقة لكل الفاعلين والمسؤولين، لكانت بحسبه ستحصل كارثة في المنطقة، حيث استدعى حريق منطقة حجرة النص، إلى تدخل إطفاء جوي سيما أن في وسط الغابة تتواجد محطة توليد الكهرباء، مخزن قارورات الغاز، وثكنة عسكرية.

وقال إن الوزارة الوصية ومديريات الغابات، حددت مسبقا وعبر الوطن المناطق الغابية الأكثر تهديدا بنشوب الحرائق في ظل الموجات الحرارية المرتفعة، ففي تيبازة وضعت أماكن حراسة لفرق بالقرب من النقاط المهددة بالحريق، ليكون التدخل عاجل.

ودعا عبد المؤمن بونوار محافظ غابات ولاية تيبازة، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من طرف المواطنين، بعد أن أصبحت الفترة التي تهدد الغابات بالحرائق تمتد إلى شهر فيفري، حيث سبق أن تم نشوب حريق قي تيبازة خلال هذا الشهر، فعلى مدار السنة يسهر أعوان محافظة الغابات والحماية المدنية على حماية هذه الأماكن.

وقال إن الأمر وصل إلى أن تتسبب درجات الحرارة في منتصف الليل في نشوب حرائق في الغابات مثلما حدث في منطقة لرهاط بتيبازة أين وصلت درجة الحرارة في هذا التوقيت إلى 43 درجة فوقعت شرارة في الأسلاك الكهربائية.

ويبقى حسبه، الوعي والحيطة والحذر من بين الخطوات المتخذة لمواجهة حرائق الغابات، إلى جانب كل الإمكانيات والاستعدادات المسبقة للدولة.