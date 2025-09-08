تهديدات بالقتل تطال عمدة مرسيليا بسبب الكسكس!

قام عمدة المدينة الفرنسية مرسيليا، بونوا بايان، اليوم الاثنين 8 سبتمبر، برفع قضية ضد مجهول وذلك بعد تعرضه لتهديدات بالقتل بسبب مشاركته في مهرجان للكسكس بالمدينة.

وكتب بايان في منشور له على منصة “إكس”: “بعد أن هُددتُ بالقتل لتناولي الكسكس في مهرجان مرسيليا للطعام، من البديهي أنني لن أستسلم أبدًا.”

ليضيف: “مرسيليا مدينةٌ للعيش معًا، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار هذا، بغض النظر عن الترهيب، سواءً أكان من اليمين المتطرف أم لا.”

كما نشر العمدة مجموعة من لقطات الشاشة للرسائل التي تقلها معلقا: “تستمر التهديدات بالقتل والإهانات بشتى أنواعها وتزداد حدتها، لكنها لن توقفني. مرسيليا وشعبها أقوى من الكراهية.”

من جانبه النائب البرلماني عن “فرنسا الأبية”، سيباستيان ديلوغو، عبر عن مساندته للعمدة “في مواجهة هذه التهديدات الدنيئة” التي يتعرض لها، وكتب: “لا ينبغي لأيٍّ من خلافاتنا السياسية أن يطغى على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا في وجه هجمات العنصريين، ودعاة الإبادة الجماعية، واليمين المتطرف.”

وكان عمدة مدينة مرسيليا اليساري قد ظهر في فيديو وهو يتناول الكسكس في هذا المهرجان الذي نظمت المدينة طبعته الثامنة هذا العام من 22 أوت إلى 7 سبتمبر، والذي خصص للحمص الذي يعد من مكونات طبق الكسكس.