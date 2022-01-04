تهديدات بِقتل مدرب مُنافس الجزائر

كشف الناخب الوطني السيراليوني جون كيستر عن تلقّيه تهديدات بِالقتل، بِسبب نوعية اللاعبين الذين جلبهم إلى الكاميرون، لِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتتبارى سيراليون مع المنتخب الوطني الجزائري بعد ظهيرة الـ 11 من جانفي الحالي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لـ “كان” 2022. ضمن فوج يضمّ أيضا كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

وقال الناخب الوطني السيراليوني جون كيستر: “أعتقد أنه مِن المُحزن جدّا أن يصل الأمر إلى هذا الحدّ. مهما كان مسار حياتك الذي تعيش فيه، فلا أحد يستحق ذلك. لا أعتقد أن الأمر يجب أن يصل إلى تلك النقطة حيث تتعرّض حياتي للتهديد، لأن الناس يشعرون أن اللاعبين يجب أن يكونوا في المنتخب، وإذا لم يكونوا كذلك، فهذا ما سيفعلونه”.

ويعتمد منتخب سيراليون بِدرجة كبيرة على لاعبين ينشطون خارج البلاد، وينتمون إلى أندية ليست كبيرة.

وأضاف جون كيستر البالغ من العمر 51 سنة، في تصريحات لِهيئة الإذاعة البريطانية نشرتها، الثلاثاء: “لقد قطعنا شوطا طويلا، لِذلك لا يوجد سبب للتهديدات بِالقتل. لديّ عائلة، أعتني بِهؤلاء الأبناء، ولديّ عمل أقوم به. أشعر أن هناك شيئا يجب أن أفعله حيال ذلك”.

وأبصر جون كيستر النور بِمدينة مانشستر الإنجليزية عام 1970، ولعب لِمنتخب سيراليون ما بين 2000 و2002 في منصب متوسط ميدان. بينما أمسك بِالزمام الفني لِهذا الفريق في صيف 2020.

وقبل نسخة الكاميرون 2022، تأهّل منتخب سيراليون مرّتَين لِكأس أمم إفريقيا: في طبعتَي 1994 و1996. وفي كلا البطولتَين ودّع السباق من الدور الأوّل.