تهديد بن غفير للبرغوثي في زنزانته.. أول تعليق من حماس

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشدة، ما وصفته بالاقتحام “الإرهابي والفاشي” الذي نفّذه وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير، لزنزانة العزل الانفرادي التي يقبع فيها الأسير مروان البرغوثي، وتهديده الوقح.

وقالت الحركة في بيان صحفي، الجمعة، أن هذا “العمل الإجرامي الخطير” لن ينال من عزيمة البرغوثي، بل سيزيده إصرارا على مواصلة “نضاله المشروع” من أجل حرية شعبه وكرامته، مشيرة إلى أن الواقعة ستعزز وحدة الحركة في مواجهة ما وصفته بسياسات القمع والتنكيل الممنهج التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال.

وأوضحت، أنَّ هذا السلوك الإجرامي يأتي امتدادًا لجرائم الحرب المرتكبة في معتقل “سديه تيمان”، الذي شهد انتهاكات مروعة بحق الأسرى، وطالت أطباء وممرضين وصحفيين، في مشهد يعكس حجم الوحشية التي يتعامل بها الاحتلال مع الأسرى والمعتقلين.

ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى أوسع حملة تضامن وإسناد للأسرى، وتصعيد الضغط الشعبي لوقف الانتهاكات حتى نيلهم حريتهم.

كما طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية وأحرار العالم بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للأسرى ووقف سياسات القمع الممنهجة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.

ويُعد مروان البرغوثي، من أبرز قادة الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال الصهيوني، وهو معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بخمسة مؤبدات.