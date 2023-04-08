تهريب أزيد من 100 مليار باستعمال سجل تجاري لحمّال

المتهمون أسسوا شركات لاستيراد أجهزة الإعلام الآلي

أجّلت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة النظر في ملفين منفصلين يتعلقان بتجاوزات خطيرة كبدت الخزينة خسائر فادحة، من خلال تحويل عشرات المليارات نحو الخارج، تحت غطاء نشاط مشبوه لسلسلة شركات باسم حمّال، استغل أصحابها استفادتهم من امتيازات في إطار دعم الاستثمار وتخفيض الرسوم الجمركية على صفقات الاستيراد، لتهريب العملة نحو بنوك في دول أجنبية.

وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، فقد باشرت خلية الاستعلام المالي تحقيقاتها الأمنية حول وقائع الحال عقب بلاغ تلقته من قبل إدارة الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، بعد اكتشاف تورط سلسلة شركات على رأسها المسماة “ويندوز آنفو” في إبرام صفقتين لاستيراد قطع وأجزاء الإعلام الآلي من أجل تركيب حواسيب وأجهزة كمبيوتر بالجزائر.

وقامت هذه الشركة بتحويل مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 100 مليار سنتيم على دفعتين، لتتأكد إدارة الجمارك حينها من وجود شبهة وحركة غير عادية بخصوص عمليات التوطين البنكي، وإجراء تحويلات مالية بمبالغ خيالية لا تتطابق مع قيمة البضائع المستوردة.

وتبين من خلال التحقيقات الأمنية أن المتهمين قاموا بتأسيس شركات وهمية لاستيراد قطع غيار و”إكسسوارات” أجهزة الإعلام الآلي والحواسيب المحمولة عبر مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، من أجل تركيبها في الجزائر باستغلال سجل تجاري باسم حّمال يدعى “ب.م” وتنصيبه مسيرا فعليا لتلك الشركات، كما اشتبه ضلوعهم جميعا في تهريب العملة الصعبة نحو الخارج تحت غطاء الاستيراد من خلال عمليات التوطين البنكي دون أن يظهر أثر للسلع المستوردة لاحقا.

وفي إطار التحقيقات الأمنية أيضا، تم التوصل إلى هوية ستة أشخاص على رأسهم المدعو “ب،م”، قاموا في وقت سابق بعمليات التحويل لاستيراد أجزاء أجهزة الإعلام الآلي على أساس استثمارها في شركة خاصة بتركيب الحواسيب، غير أن التحقيقات كشفت أن عمليات التركيب لا أساس لها، رغم أن الاستيراد كان بطريقة عادية.

وقررت المحاكمة متابعة المتهمين، في ملفين منفصلين، كما تعذر إجراء محاكمة عن بعد لأسباب تقنية منعت مثول المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية بعين وسارة، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.م” وسيتابع الأخير لوحده بالملف الأول، كما سيحاكم في الملف الثاني رفقة خمسة أشخاص آخرين عن تهمة مخالفة قانون الجمارك وتحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي وتهمة تبييض الأموال، في انتظار ما ستسفر عنه جلستا المحاكمة نهاية الأسبوع الجاري.