تهمة حيازة المخدرات تلاحق الفنانة منّة شلبي.. وهذا تعليق نقيب الفنانين

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي خبر إحالة الفنانة المصرية منة شلبي للمحاكمة بتهمة حيازة المخدرات، فيما نفى نقيب الفنانين ذلك جملة وتفصيلا.

وقال أشرف زكي إن شلبي لم تتم إحالتها لمحكمة الجنايات وأنه تأكد من ذلك عن طريق الاتصال بالنائب العام، وأن كل ما يقال عبر شبكات التواصل عار من الصحة.

وفي وقت سابق قامت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يشتبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانا ماليا قدره خمسون ألف جنيه.

وكشفت مصادر لـRT أنه تم القبض على الفنانة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة بـ12 كيس ماريغوانا قادمة من نيويورك الأمريكية.

وقالت المصادر إن الجهات الأمنية أمرت بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وتسمح قوانين ولاية نيويورك الأميركية بتدخين الحشيش أو الماريغوانا في الأماكن العامة المتاح فيها تدخين السجائر العادية، ولكنها تبقى محظورة في أماكن العمل والجامعات والمستشفيات، وعلى بعد لا يقل عن 100 قدم من أي مدرسة.

أما في مصر يعاقب القانون على حيازة وتعاطي المواد المخدرة بالسجن والغرامة.